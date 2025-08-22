Sénégal: Balla Diouf, « Coeur de Lion » - De l'arène à la sécurité privée

Certains lutteurs ont marqué l'histoire par leurs exploits sportifs, avant de se reconvertir après leur retraite. La rubrique « Que sont-ils devenus ? » raconte leur vie d'après-carrière. Aujourd'hui : Balla Diouf, alias « Coeur de Lion ».

Ancien lutteur de l'écurie « Fass », Balla Diouf a marqué son époque. Débutée en 1999, sa carrière s'étend sur quinze ans avec 25 combats, dont 18 victoires et 7 défaites. La saison 2005-2006 reste son chef-d'oeuvre : trois combats, trois victoires, face à Dolf, Moussa Dioum et Zoss, figures des Parcelles Assainies. Ces exploits lui valent d'être sélectionné pour la première édition du Championnat de lutte avec frappe (Claf) de Gaston Productions en 2006-2007, où chaque athlète gagnait une enveloppe de 20 millions de FCfa. Contre toute attente, il met fin à sa carrière dès 2014, avant même l'âge de la retraite sportive.

S'il quitte l'arène, « Coeur de Lion » reste actif dans les structures associatives des lutteurs. Sous la présidence de Moustapha Guèye, puis de Boy Kaïré et Khadim Gadiaga, il occupe des postes de responsabilité, allant jusqu'à devenir secrétaire général avec l'actuel président de Rock Énergie. Son combat a toujours été clair dans un coin de sa tête. « Défendre la dignité des lutteurs, réduire les sanctions financières et réclamer plus d'équité dans la gestion de la discipline », aime-t-il rappeler, très fier du combat mené de bout en bout. En parallèle, il cherche sa voie. Il se lance dans le commerce de produits importés d'Europe, puis dans la revente de poisson séché (« kéthiakh ») à Joal et en Casamance. Mais c'est en 2022 qu'il trouve sa véritable reconversion : la sécurité privée. Après six mois de formation et plusieurs stages, il fonde BD Sécurité, sa propre société. « J'ai aujourd'hui 25 employés, composés de pères de famille, d'anciens lutteurs et même de lutteurs en activité », explique-t-il, fier.

Malgré des difficultés financières, il reste déterminé. « Il m'arrive de puiser dans mes autres activités pour payer les salaires, mais je tiens bon », avoue-t-il, sans se prendre la tête. Toujours entreprenant, Balla Diouf a aussi ouvert un restaurant à Yoff. Plus récemment, il a aménagé un espace sécurisé à la plage Bceao pour accueillir des familles, une initiative pensée pour répondre aux besoins de détente en toute sécurité pendant les vacances et les périodes de forte chaleur. De lutteur redoutable à entrepreneur combatif, « Coeur de Lion » continue d'incarner la persévérance et la volonté de réussir, malgré les obstacles.