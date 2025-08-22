Seychelles: Début de la campagne électorale pour la présidentielle

La campagne électorale a officiellement débuté jeudi 21 août au soir aux Seychelles, cet archipel au large de l'Afrique de l'Est, en vue de la présidentielle qui se tiendra du 25 au 27 septembre. Huit candidatures ont été validées par la Commission électorale. Le chef de l'État sortant Wavel Ramkalawan brigue un second mandat, mais le scrutin s'annonce déjà serré, dans un contexte marqué par l'explosion de la consommation de drogue et le coût de la vie élevé.

Le président Wavel Ramkalawan semble en position précaire au moment de briguer un second mandat sous la bannière de l'Union démocratique seychelloise (LDS). Il devra défendre un bilan mitigé : malgré ses promesses de campagne, la lutte contre la drogue et la corruption n'a pas abouti.

Son principal adversaire sera Patrick Herminie, médecin et candidat de United Seychelles, nom de l'ex-parti unique qui avait, jusqu'au scrutin de 2020, fourni tous les chefs d'État du pays depuis 1977.

Crise de la drogue

L'archipel fait face à une explosion de la consommation de drogue. L'Agence de prévention officielle estime aujourd'hui que 5 000 à 6 000 personnes consomment de l'héroïne sur l'archipel. D'autres estimations portent toutefois ce chiffre à plus de 10 000 usagers, soit près de 10 % de la population, le taux le plus élevé au monde. L'arrivée de drogues de synthèse a amplifié cette crise, sans que les saisies massives, le renforcement des contrôles aux frontières et les autres actions coup de poing initiées par le gouvernement ne fassent réellement effet.

À cela s'ajoute le coût de la vie élevé et une controverse autour d'un projet immobilier qatari sur l'île d'Assomption, qui est venu ternir l'image du président sortant.