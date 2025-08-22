Afrique: Cybercriminalité - Interpol annonce plus de 1 200 arrestations dans une vaste opération dans le continent

22 Août 2025
Radio France Internationale

Nouveau coup de filet contre les cybercriminels sur le continent africain. Dans un communiqué diffusé vendredi 22 août, Interpol annonce que les polices d'une dizaine de pays africains ont démantelé d'importants réseaux de cybercriminalité et de fraude. Selon un rapport publié en juin par l'organisation internationale, la cybercriminalité représente plus de 30 % des crimes signalés en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Cette vaste opération transfrontalière a permis de récupérer près de 97,4 millions de dollars et a conduit à l'arrestation de 1 209 personnes.

Baptisée « Serengeti 2.0 », l'opération s'est déroulée de juin à août 2025. Elle a mobilisé des enquêteurs de 18 pays africains, ainsi que du Royaume-Uni. Parmi les faits saillants, l'arrestation en Angola de 60 ressortissants chinois travaillant dans des « fermes de minage ». Ces installations validaient des transactions pour générer illégalement de la cryptomonnaie. La descente a permis de saisir 45 mini-centrales électriques illégales et du matériel informatique estimé à 37 millions de dollars.

En Zambie, les autorités ont mis fin à un vaste réseau de fraude à l'investissement. Les escrocs incitaient leurs victimes à investir dans des cryptomonnaies via de fausses campagnes publicitaires. Les liens et applications envoyés servaient ensuite à dérober leurs informations personnelles. Interpol estime que 65 000 victimes auraient perdu au total 300 millions de dollars.

Ce n'est pas la première opération conjointe du genre. En mars 2025, les forces de l'ordre de sept pays africains avaient arrêté 306 suspects lors de l'opération « Red Card », qui ciblait diverses formes de piratage informatique et téléphonique.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.