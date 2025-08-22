Congo-Kinshasa: Reprise des négociations entre le gouvernement et le groupe AFC/M23 à Doha

22 Août 2025
Radio France Internationale
Par Patient Ligodi

Depuis mercredi 20 août, des délégations du gouvernement congolais et du groupe AFC/M23 sont à Doha, au Qatar, pour reprendre les négociations. Ces pourparlers, initialement prévus le 8 août, ne s'ouvrent que maintenant, après de nouveaux combats sur le terrain, l'agacement des États-Unis - qui suivent le processus - et la pression du Qatar, pays hôte.

Ces discussions visent deux choses. D'abord à s'assurer de la mise en oeuvre intégrale de la Déclaration de principes signée à Doha le 19 juillet. Mais un point bloque d'emblée : l'AFC/M23 attend toujours la libération de ses prisonniers. Kinshasa, de son côté, ne le souhaite pas pour l'instant et insiste pour que cette question fasse partie de l'accord final. Résultat : aucune des deux parties n'est prête à céder.

Comme pour marquer son intransigeance, l'AFC/M23 a dépêché une délégation restreinte : seulement deux représentants, René Abandi et le colonel Dieudonné Padiri, deux habitués des négociations. Selon nos informations, leur mandat est clair : discuter uniquement du cessez-le-feu et de la libération des prisonniers. Pour l'AFC/M23, ce sont des préalables absolus à la reprise des pourparlers.

Le deuxième objectif de ce nouveau round, selon des sources proches des discussions contactées par RFI, est de parvenir à un accord de paix global et durable. Si les discussions progressent, l'AFC/M23 pourra élargir sa délégation ou actualiser son mandat. Pour l'heure, ce n'est pas encore le cas. Un projet d'accord préparé par la médiation est déjà sur la table.

