Tunisie: Les réserves d'eau des barrages en forte hausse à 754 millions m³

Le stock global d'eau dans les barrages tunisiens s'élevait à environ 754,4 millions de mètres cubes au 15 août 2025, soit un taux de remplissage de 31,9 % de la capacité totale des infrastructures, selon le dernier bulletin de veille sur la situation des barrages publié vendredi par l'Observatoire national de l'agriculture.

Ces réserves enregistrent une hausse de 32 % par rapport à la même période de 2024, où elles avaient atteint 571,5 millions de mètres cubes. Le volume moyen des trois dernières années à cette même date est estimé à 691,5 millions de mètres cubes.

La répartition des stocks d'eau montre une concentration majoritaire dans le Nord (92,1 %), suivie du Centre (6,1 %) et du Sud (1,8 %). Parmi les barrages principaux, le barrage de Sidi Salem affiche un taux de remplissage de 27,4 %, tandis que celui de Sidi El Barrak atteint 47,2 %.

Par ailleurs, les apports totaux aux barrages ont atteint 977,1 millions de mètres cubes, soit une augmentation de 49,4 % par rapport à la même période en 2024 (654,3 millions de mètres cubes). Toutefois, ces volumes restent inférieurs de 45,6 % à la moyenne pour la période, estimée à 1 795,3 millions de mètres cubes.

Selon l'Observatoire, la distribution de ces apports est de 90,7 % dans le Nord, 6,9 % dans le Centre et 2,4 % dans le Sud.