Tunisie: Kasserine - La récolte de pommes estimée à 62 mille tonnes

La récolte de pommes au gouvernorat de Kasserine devrait enregistrer une hausse, cette année, pour atteindre 62 mille tonnes contre 50 mille tonnes pendant la dernière saison.

Le directeur régional au développement agricole, Amor Saadaoui a indiqué à l'Agence TAP que la campagne de cueillette de pommes a démarré, à la mi-août, ajoutant que le prix de vente au kilo varie entre 1,5 et 3 dinars.

Une superficie de 10,8 mille ha est consacrée à la culture de pommes dans le gouvernorat de Kasserine où les délégations de Foussena et Sebiba assurent 80% de la production.

Quelque 137 centres de collecte d'une capacité de 54 mille tonnes y sont disponibles dans la région pour le stockage de la récolte.