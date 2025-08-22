Tunisie: Ouafa Kourdaa - La première Tunisienne à diriger TotalEnergies Marketing Tunisie

TotalEnergies Marketing Tunisie annonce la nomination de Ouafa Kourdaa au poste de directrice générale, succédant à Mutaz Nazzal. Cette nomination marque un jalon important pour le leadership féminin dans le secteur de l'énergie en Tunisie.

Forte de plus de 12 ans d'expérience au sein de TotalEnergies, Ouafa Kourdaa a occupé plusieurs postes stratégiques, dont vice-présidente de la stratégie d'entreprise, responsable du développement commercial du réseau autoroutier en France et responsable des stations-service. Elle a également travaillé comme consultante principale chez Capgemini, spécialisée dans la stratégie de croissance, la transformation d'entreprise et la gestion de projet.

Diplômée de l'ESCP Business School et formée à l'Institut des Hautes Études de l'Entreprise (IHEE), elle combine rigueur analytique et leadership de proximité. Dans son discours inaugural, elle a souligné l'importance des partenariats durables et des relations humaines, affirmant : « Ce sont des partenariats de longue date qui se transforment en amitié ; c'est la beauté des relations humaines que nous tissons au quotidien. »

Sous sa direction, TotalEnergies Marketing Tunisie entend consolider ses partenariats, améliorer l'excellence opérationnelle et renforcer son ancrage local, tout en poursuivant une dynamique de croissance et d'innovation.

Cette nomination est également un signal fort pour la promotion du leadership féminin dans le secteur énergétique en Tunisie, soulignant la capacité des professionnelles tunisiennes à occuper des postes stratégiques à haute responsabilité.