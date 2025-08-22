Tunisie: Top 3 des marchés des dattes tunisiennes

22 Août 2025
La Presse (Tunis)

Les recettes d'exportation des dattes tunisiennes ont enregistré, depuis le début de la campagne en octobre 2024 jusqu'à fin juillet 2025, une baisse de 3,5% pour s'établir à 809,6 millions de dinars (MD) par rapport à la même période de la campagne précédente, selon les données publiées vendredi par l'ONAGRI.

Les quantités de dattes exportées ont atteint 127,2 mille tonnes, soit une diminution de 5,7%. En revanche, le prix moyen observé à fin juillet 2025 a augmenté de 2,3%, s'élevant à 6,36 D/kg contre 6,22 D/kg à la même date en 2024.

En termes de destination, l'Italie demeure le principal marché des dattes tunisiennes en juillet 2025, avec 12,6% des quantités exportées, suivie par l'Allemagne et l'Espagne, respectivement à 11,5% et 9%.

Pour les produits à base de dattes biologiques, les exportations ont atteint, durant les dix premiers mois de la campagne 2024/2025, 7 639,8 tonnes d'une valeur de 66,5 MD, avec un prix moyen de 8,70 D/kg. Ces produits représentent 6% du volume total et 8,2% de la valeur des exportations de dattes tunisiennes. L'Allemagne constitue le principal marché des dattes biologiques avec 31% des quantités exportées, suivie par la Belgique et les Pays-Bas, avec respectivement 13% et 11%.

