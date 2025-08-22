Tunisie: Top 3 des marchés des dattes tunisiennes

Les recettes d'exportation des dattes tunisiennes ont enregistré, depuis le début de la campagne en octobre 2024 jusqu'à fin juillet 2025, une baisse de 3,5% pour s'établir à 809,6 millions de dinars (MD) par rapport à la même période de la campagne précédente, selon les données publiées vendredi par l'ONAGRI.

Les quantités de dattes exportées ont atteint 127,2 mille tonnes, soit une diminution de 5,7%. En revanche, le prix moyen observé à fin juillet 2025 a augmenté de 2,3%, s'élevant à 6,36 D/kg contre 6,22 D/kg à la même date en 2024.

En termes de destination, l'Italie demeure le principal marché des dattes tunisiennes en juillet 2025, avec 12,6% des quantités exportées, suivie par l'Allemagne et l'Espagne, respectivement à 11,5% et 9%.

Pour les produits à base de dattes biologiques, les exportations ont atteint, durant les dix premiers mois de la campagne 2024/2025, 7 639,8 tonnes d'une valeur de 66,5 MD, avec un prix moyen de 8,70 D/kg. Ces produits représentent 6% du volume total et 8,2% de la valeur des exportations de dattes tunisiennes. L'Allemagne constitue le principal marché des dattes biologiques avec 31% des quantités exportées, suivie par la Belgique et les Pays-Bas, avec respectivement 13% et 11%.