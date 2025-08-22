Tunisie: Industrie - Coup d'accélérateur attendu pour les projets de phosphate

La ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a appelé vendredi à accélérer la réalisation des projets publics dans le secteur du phosphate, dans le cadre du programme national 2025-2030.

Présidant la réunion du comité sectoriel pour le suivi de ces projets, tenue au siège du ministère, la ministre a souligné l'importance stratégique de ces investissements pour stimuler la dynamique économique et créer de nouveaux emplois aux niveaux régional et national.

La rencontre a porté sur l'avancement du projet d'unité de production de phosphate commercial à Oum El Khashab, mené par la Compagnie des phosphates de Gafsa, ainsi que sur l'usine de triple superphosphate M'dhilla 2 relevant du Groupe chimique tunisien. Ces deux projets s'inscrivent dans le cadre des conventions signées le 20 septembre 2024 à la présidence du gouvernement.

Les discussions ont également abordé les négociations entre la CPG et l'opérateur chinois pour l'unité d'Oum El Khashab, ainsi que les difficultés rencontrées dans la réalisation du projet de M'dhilla 2. Les participants ont passé en revue les principaux obstacles et convenu de renforcer la coordination entre les différentes parties afin de lever les blocages persistants.