Tunisie: Baisse de 30 % de la production de raisin à Ben Arous

22 Août 2025
La Presse (Tunis)

La production de raisin dans le gouvernorat de Ben Arous a chuté de 60 000 à 40 000 tonnes cette année, soit une baisse de 30 % par rapport à la saison précédente, a indiqué Kilani Saheli, président de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche, lors de son passage ce vendredi sur Dawaa FM.

Cette baisse est attribuée à la propagation d'une maladie fongique ayant touché les grappes de raisin, affectant directement la récolte. Le prix du kilo de raisin se situe actuellement à deux dinars chez le producteur.

Le responsable a également souligné que l'importation de raisins en provenance d'Égypte et d'Algérie a fragilisé le secteur, surtout dans un contexte de hausse des coûts de production.

