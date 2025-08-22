Tunisie: Campagne de contrôle - Des centaines de climatiseurs dangereux retirés du marché

Dans le cadre de la campagne nationale conjointe de contrôle des climatiseurs individuels, le ministère du Commerce et du Développement des exportations a annoncé la saisie de 86 climatiseurs d'origine inconnue et de 3 295 unités ne respectant pas les normes en vigueur.

La campagne, lancée le 14 août et menée sur l'ensemble des circuits de distribution avec la participation de plus de 50 équipes de contrôle (commerce, douane, intérieur et Agence nationale pour le contrôle de l'énergie), a également permis de relever 124 infractions économiques et 22 infractions douanières.

Salwa Fattnassi, directrice de la qualité et de la protection du consommateur, a appelé les citoyens à ne pas acquérir de climatiseurs dépourvus de carte d'étiquetage énergétique.