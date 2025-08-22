Tunisie: Campagne de contrôle - Des centaines de climatiseurs dangereux retirés du marché

22 Août 2025
La Presse (Tunis)

Dans le cadre de la campagne nationale conjointe de contrôle des climatiseurs individuels, le ministère du Commerce et du Développement des exportations a annoncé la saisie de 86 climatiseurs d'origine inconnue et de 3 295 unités ne respectant pas les normes en vigueur.

La campagne, lancée le 14 août et menée sur l'ensemble des circuits de distribution avec la participation de plus de 50 équipes de contrôle (commerce, douane, intérieur et Agence nationale pour le contrôle de l'énergie), a également permis de relever 124 infractions économiques et 22 infractions douanières.

Salwa Fattnassi, directrice de la qualité et de la protection du consommateur, a appelé les citoyens à ne pas acquérir de climatiseurs dépourvus de carte d'étiquetage énergétique.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.