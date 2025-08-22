Afrique: Le Tunisien Moez Chargui en finale du Challenger de Hersonissos en Grèce

22 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le joueur de tennis tunisien Moez Chargui, classé 191e mondial, s'est qualifié pour la finale du tournoi Challenger de Hersonissos en Grèce après sa victoire vendredi sur le Français Robin Bertrand, classé 315e mondial, sur le score de 2-0 (6-4, 6-1).

En finale, Chargui affrontera samedi le Français Dan Added, classé 286e mondial.

Lors des quarts de finale, le Tunisien avait battu l'Allemand Mats Rosenkranz, 352e mondial, 2-0 (7-6, 6-3), après avoir éliminé au tour précédent le Grec Pavlos Tsitsipas, 960e mondial, 2-1 (4-6, 6-4, 6-2), et le Japonais Hara Vand, 864e mondial, 2-1 (4-6, 6-2, 6-4).

Moez Chargui avait précédemment remporté le 3 août le tournoi Challenger de Porto au Portugal, avant de s'imposer le 10 août au tournoi de Monastir, consolidant ainsi sa série de succès cet été.

