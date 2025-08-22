Tunisie: L'École d'été sur la migration voit le jour grâce à un accord OIM-INTES

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Tunisie et l'Institut national du travail et des études sociales (INTES) ont signé mercredi un accord de partenariat stratégique visant à renforcer les liens entre la recherche académique et l'action sur le terrain.

Selon un communiqué de l'OIM, cet accord prévoit l'organisation conjointe de l'École d'été sur la migration, la réalisation d'études et de recherches communes ainsi que la participation d'experts de l'OIM à certaines formations.

Ce partenariat traduit une volonté commune de faire de la recherche et de la coopération des leviers pour mieux comprendre et accompagner les dynamiques migratoires, souligne le communiqué.