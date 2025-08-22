Tunisie: Forum économique tuniso-japonais - Vers des projets concrets dans l'eau et la technologie

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-japonaise, Nacef Belkhiria, a annoncé vendredi 22 août 2025 que la chambre soutiendra la proposition de la cheffe du gouvernement, Sarra Zafrani Zanzeri, d'organiser un forum économique tuniso-japonais au cours de l'année prochaine. L'objectif est de renforcer la coopération et le partenariat entre les deux pays.

Belkhiria a souligné la nécessité de préparer et de planifier cette initiative, en insistant sur l'importance de l'échange d'informations entre les parties tunisienne et japonaise.

Lors de son passage sur les ondes de la radio nationale, il a rappelé que la chambre entretient de solides relations avec plusieurs organisations privées au Japon et collabore avec plusieurs villes japonaises, telles qu'Otsu et Yokohama. Cette dynamique, combinée aux efforts de l'administration tunisienne, devrait permettre de concrétiser le projet et d'atteindre un résultat prometteur.

Dans le même contexte, il a indiqué que le Premier ministre japonais avait exprimé, lors de sa rencontre avec la cheffe du gouvernement à l'occasion de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la volonté de son pays de collaborer avec la Tunisie dans le domaine de l'eau. Nacef Belkhiria a également insisté sur l'importance de se concentrer sur les secteurs où la coopération avec le Japon est déjà fructueuse, notamment la technologie, les énergies renouvelables et la gestion de l'eau.