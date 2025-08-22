Tunisie: Céréales 2025 - 11,78 millions de quintaux récoltés

22 Août 2025
La Presse (Tunis)

Les quantités de céréales récoltées en Tunisie jusqu'à fin juillet 2025 ont atteint environ 11,78 millions de quintaux. Le blé dur, principal composant de la production nationale, représente près de 69 % de ce total avec 8,156 millions de quintaux. Les autres céréales se répartissent ainsi : 0,64 million de quintaux de blé tendre, 2,941 millions de quintaux d'orge et 44 000 quintaux de triticale.

Selon l'Observatoire national de l'agriculture, Béja arrive en tête des gouvernorats en termes de quantités collectées avec 2,803 millions de quintaux. Bizerte se classe deuxième avec 1,792 million de quintaux, suivie de Siliana (1,571 million) et du Kef (1,373 million).

Cette hiérarchie reflète l'importance des régions du nord dans l'approvisionnement du pays en céréales, grâce à la fertilité des sols et à l'abondance des précipitations enregistrées au cours de la campagne agricole 2024/2025.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.