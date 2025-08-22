Tunisie: Céréales 2025 - 11,78 millions de quintaux récoltés

Les quantités de céréales récoltées en Tunisie jusqu'à fin juillet 2025 ont atteint environ 11,78 millions de quintaux. Le blé dur, principal composant de la production nationale, représente près de 69 % de ce total avec 8,156 millions de quintaux. Les autres céréales se répartissent ainsi : 0,64 million de quintaux de blé tendre, 2,941 millions de quintaux d'orge et 44 000 quintaux de triticale.

Selon l'Observatoire national de l'agriculture, Béja arrive en tête des gouvernorats en termes de quantités collectées avec 2,803 millions de quintaux. Bizerte se classe deuxième avec 1,792 million de quintaux, suivie de Siliana (1,571 million) et du Kef (1,373 million).

Cette hiérarchie reflète l'importance des régions du nord dans l'approvisionnement du pays en céréales, grâce à la fertilité des sols et à l'abondance des précipitations enregistrées au cours de la campagne agricole 2024/2025.