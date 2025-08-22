Tunisie: La balance commerciale des produits de la pêche excédentaire de 73,5 MD à fin juin 2025

La balance commerciale des produits de la pêche a réalisé un excédent de 73,5 millions de dinars (MD), à fin juin 2025. Cet excédent est en baisse de 61,8% par rapport à celui réalisé en juin 2024 (192,4 MD), selon les données de l'Observatoire National de l'Agriculture (ONAGRI), publiées vendredi.

A fin juin 2025, les exportations des produits de la pêche se sont établies à 13,6 mille tonnes d'une valeur de 323,5 MD, soit une régression de 19,5% en quantité et de 18,6% en valeur par rapport à la même période de l'année écoulée.

L'ONAGRI a, aussi, fait état d'une légère hausse de 1,3% des prix à l'exportation à 23,8 D/Kg par rapport à fin juin 2024(23,5 D/KG).

- Les espèces les plus exportées sont les poissons (6 mille tonnes), les conserves et les semi-conserves (3,5 mille tonnes) et les crustacés (3,5 mille tonnes).

- Les exportations tunisiennes des produits de la pêche se répartissent sur plus de 29 destinations. L'Italie est le premier importateur (32%), suivie par l'Espagne (15%) et la Libye (12%).

- La valeur des importations des produits de la pêche a connu une hausse de 22% à 250 MD, à fin juin 2025. Les quantités importées ont, également, augmenté de 20,2% à 36,9 mille tonnes.

De même, les prix à l'importation ont progressé de 1,5% par rapport à la même période 2024 pour se situer à 6,8 D/Kg.