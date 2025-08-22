Afrique: CHAN 2024 - Première séance d'entrainement de la sélection algérienne à Zanzibar

ZANZIBAR — L'équipe nationale algérienne des joueurs locaux a effectué sa première séance d'entrainement, à Zanzibar, en prévision de son match contre le Soudan, prévu samedi, au Amaan Stadium, pour le compte du quart de final du Championnat d'Afrique des Nations de football (CHAN-2024), a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) dans un communiqué.

La séance qui s'est tenue sur le terrain annexe du stade Amaan, et s'est déroulée dans une atmosphère studieuse et intense, marquée par une grande concentration du groupe.

Pendant près d'une heure et demie, le sélectionneur national, Madjid Bougherra a axé son travail sur la mise en place tactique, afin de plonger rapidement ses joueurs dans le contexte de ce rendez-vous décisif face aux Soudanais.

A signaler que Tayeb Meziani, légèrement touché à la cuisse lors de la dernière séance effectuée à Nairobi, s'est limité à un travail individuel.

Arrivés mercredi à Zanzibar, les joueurs ont bénéficié, le lendemain matin (jeudi), d'une balade de récupération dans l'enceinte de l'hôtel, programmée par le staff technique, suivie d'une séance d'analyse vidéo consacrée au dernier match contre le Niger.

Lors de la phase de groupes, la sélection algérienne a terminé deuxième du groupe C avec 6 points, derrière l'Ouganda (7 pts). Les "Verts", vainqueurs face à l'Ouganda (3-0), pour leur entrée en lice, ont enchaîné ensuite trois nuls de rang : face à l'Afrique du Sud (1-1), la Guinée (1-1), et le Niger (0-0).

Pour sa part, la sélection soudanaise a terminé leader de son groupe D avec 5 points, à égalité de points avec le Sénégal, tenant du titre, mais avec une différence de buts général favorable aux Soudanais.

Les trois autres quarts de finale de cette 8 édition sont les suivants : Kenya - Madagascar, Ouganda - Sénégal, et Tanzanie - Maroc.