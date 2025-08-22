Afrique: Conakry - 8 ans après le drame, Dar-es-Salam rend hommage aux victimes de l'éboulement à la décharge

La Jeunesse de Dar-es-Salam a organisé ce vendredi 22 août 2025 une marche blanche pour rendre un hommage aux personnes décédées le 22 août 2017 à la décharge située dans ledit quartier.

Dans sa déclaration, Mouctar Bah, responsable de l'organisation a rappelé que la Guinée entière a perdu un peu de son humanité lors du glissement de ces ordures.

<< Nous n'avons pas juste perdu des corps. Ce jour-là, nous avons surtout perdu une part de nous-mêmes. Et par delà tout, la Guinée entière a perdu un peu de son humanité. Huit (8) ans après, la douleur est encore là. Et la décharge aussi. Elle fume. Elle s'élève, silencieuse et toxique, comme un rappel constant de notre impuissance. Monsieur le Président de la transition, Monsieur le Premier Ministre, Nous vous parlons avec respect, mais avec le poids insupportable de l'oubli. Nous vous parlons aujourd'hui, avec le coeur en ruines, et la mémoire en feu. Nos morts sont partis à jamais mais la décharge, elle, est toujours là.

Elle fume encore ! Elle menace encore ! Elle tue encore à petit feu ! Combien d'enfants doivent encore grandir dans l'ombre des ordures ? Dar-Es-Salam ne peux pas et ne veux surtout pas être une zone oubliée. Dar-Es-Salam est un coeur qui bat. Une dignité qui résiste. Un peuple espère. Aujourd'hui, nous ne demandons pas la pitié. Non ! Nous réclamons justice. La justice de la mémoire. La justice de l'action. Et le droit fondamental à respirer, vivre, exister dans un environnement sain et digne.

Notre message est clair: « Plus jamais ça ». Plus jamais un enfant ne doit dormir à l'ombre d'une montagne de déchets. Plus jamais une mère ne doit être ensevelie vivante sous les ordures d'un pays qu'elle aime. Plus jamais la misère ne doit être enterrée sous le silence. Monsieur le Président de la transition, Monsieur le Premier Ministre, Faites de ce 22 août un tournant historique. Faites de la mémoire de nos morts, un levier de transformation. Faites de Dar-Es-Salam, non plus une décharge, mais un symbole de renaissance. Nous vous demandons Monsieur le Président de la transition avec tout le respect dû à votre fonction: La fermeture et la délocalisation effective de la décharge; La reconnaissance officielle des victimes; Et la mise en place d'un véritable plan national de gestion des déchets, à la hauteur des vies que nous devons protéger. À toutes les familles endeuillées: Votre chagrin est sacré. Votre voix ne sera plus étouffée. À nos autorités: Ne laissez pas l'histoire se répéter. Offrez-nous enfin un avenir propre, sain et digne. En mémoire de nos morts, nous voulons vivre. En hommage aux victimes, nous voulons respirer un air sain. En héritage pour nos enfants, nous voulons une Guinée propre et humaine. Que Dieu bénisse les âmes disparues. Et que la Guinée, enfin, protège les vivants >>, a-t-il prié.

Barry Mamadou, l'un des proches des victimes de cette tragédie qui avait perdu son grand père a demandé également de son côté aux autorités de les aider à délocaliser cette décharge afin qu'ils puissent vivre sainement. Un sacrifice est également prévu après la prière de 14 heures à la mosquée centrale de Dar-Es-Salam.