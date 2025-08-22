Maroc: Coup d'envoi de la première édition du Festival nautique de Tarfaya

La première édition du Festival nautique de Tarfaya a démarré, lundi, avec la participation de représentants d'associations locales et de passionnés de sports, venus célébrer cette ville côtière et ses atouts touristiques.

Organisé du 18 au 24 août en partenariat avec plusieurs associations actives de la province, cet événement a pour objectif de valoriser les potentialités naturelles et touristiques de Tarfaya, en favorisant le développement du tourisme local et en encourageant la pratique des sports nautiques et de plage auprès des jeunes.

Le programme de cette première journée a été marqué par le lancement des premières phases des tournois de beach soccer et de beach volley, en plus de démonstrations de surf, de bodyboard et de pêche à la ligne.

De même, des ateliers de formation à la voile dispensés à l'école de voile "Surfaya" de Tarfaya ont été lancés, afin d'initier les jeunes aux techniques de navigation à voile, à travers des cours théoriques et pratiques, tout en leur permettant de développer leurs capacités et promouvoir la pratique de cette discipline sportive.

Cette initiative vise à former, dans un premier temps, les jeunes de 7 à 13 ans, avant de s'attaquer ensuite aux catégories des plus de 16 ans, a indiqué le vice-président de l'association Tarfaya des sports nautiques, El Bachir Rouibeh.

Le but à terme étant de faire émerger des champions issus de la province qui pourront représenter le Maroc de la meilleure des manières, a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP.

A travers cette initiative, les organisateurs aspirent à inscrire ce festival dans la durée et à en faire un événement phare de l'été, contribuant ainsi au renforcement de l'attractivité touristique de Tarfaya en tant que destination balnéaire et côtière privilégiée dans le Sud du Royaume.