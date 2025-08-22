Maroc: Festival des plages - Mehdi Fadili enflamme la scène de M'diq

La 21ème édition du Festival des plages de Maroc Telecom a offert dimanche soir au public de M'diq une soirée musicale d'exception, marquée par un concert de l'artiste marocain Mehdi Fadili.

La soirée a débuté avec le groupe local Ahl Hal, qui a ravi les spectateurs en reprenant plusieurs titres du mythique groupe Nass El Ghiwane, suscitant une forte interaction du public qui n'a pas hésité à chanter à l'unisson.

Le concert s'est poursuivi avec Mehdi Fadili qui, à son tour, a offert au public une prestation vibrante et chaleureuse dont les titres phares ont été repris en choeur par une foule nombreuse et enthousiaste.

Parmi les chansons interprétées par Mehdi Fadili figuraient notamment "Mriyech" et "Darja Darja", très appréciées du public qui les a accompagnées avec ferveur.

Dans une déclaration à la MAP, Mehdi Fadili s'est dit très heureux de se produire devant un public "aussi formidable et plein d'énergie", soulignant l'importance de ce type de manifestations qui mettent en lumière les talents marocains et rapprochent les artistes de leurs fans.

L'artiste a également exprimé son attachement particulier à la ville de M'diq, qu'il considère comme un lieu privilégié de détente et de sérénité.

Les festivaliers, venus de plusieurs villes du Royaume, se sont réjouis de la richesse du programme de cette édition, qui met en vedette plusieurs artistes issus de divers horizons musicaux, soulignant l'importance de cet événement dans la démocratisation de l'accès à la culture et la promotion de la diversité musicale.

Selon les organisateurs, ce rendez-vous estival s'est imposé, depuis 2002, comme l'un des événements majeurs du paysage culturel marocain, précisant que chaque été, ce dernier rassemble des millions de spectateurs dans les plus belles stations balnéaires du Royaume autour de concerts gratuits, dans une ambiance festive et accessible à tous.

Plusieurs artistes nationaux issus de divers horizons musicaux se produiront tout au long de l'événement, ainsi que des chanteurs arabes et des groupes folkloriques, fait savoir Maroc Telecom, notant que des talents émergents et des têtes d'affiche offriront un programme éclectique: nouveaux talents, hip-hop, rap, fusion, chanson marocaine chaabi et contemporaine, musique charqui, raï, reggada, et bien plus encore.

L'édition 2025, qui se poursuivra jusqu'au 21 août, bénéficie d'infrastructures de pointe, avec des scènes répondant aux standards internationaux, comparables aux grandes installations des festivals mondiaux.

Au-delà de la musique, le Festival des plages Maroc Telecom est un moteur de développement social et économique. Accessible gratuitement, il favorise l'inclusion en rapprochant les artistes du public, tout en stimulant l'attractivité touristique et l'économie locale des villes hôtes.