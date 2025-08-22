Maroc: Fès - Hausse de 16% des nuitées touristiques à fin juin

Les établissements d'hébergement touristique classés (EHTC) au niveau de la préfecture de Fès ont enregistré une hausse de près de 16% des nuitées à fin juin 2025, a indiqué l'Observatoire national du tourisme (ONT).

Ainsi, les établissements d'hébergement touristique à Fès ont enregistré 525.992 nuitées durant les six premiers mois de l'année, contre 452.660 nuitées au cours de la même période de 2024, a précisé l'Observatoire, notant que le taux d'occupation de ces établissements s'est établi à 44%, contre 40% en glissement annuel.

La ville de Fès a ainsi pu conserver sa position en tant que cinquième destination touristique la plus visitée au niveau national, après Marrakech (5,05 millions de nuitées), Agadir (3,1 millions de nuitées), Casablanca (1,19 million de nuitées) et Tanger (0,8 million de nuitées).

Pour le seul mois de juin, les EHTC à Fès ont affiché 64.791 nuitées, contre 63.644 nuitées en glissement annuel, soit une hausse d'environ 2%, avec un taux d'occupation stable, s'établissant à 34%.

Au niveau national, les nuitées totales réalisées dans les EHTC ont connu, pour le mois de juin 2025, une hausse de 9% par rapport à la même période de 2024, détaille l'Observatoire dans ses statistiques du mois de juin 2025, notant que le taux d'occupation s'est établi à 48% en baisse de 1 point de pourcentage par rapport à 2024.

Le Maroc a enregistré plus de 14,3 millions de nuitées à fin juin 2025, en hausse de 13% par rapport à la même période de l'année précédente, avec un taux d'occupation s'établissant à 49%, en hausse de 2 points par rapport à l'année précédente.