Maroc: Fès - Hausse de 16% des nuitées touristiques à fin juin

22 Août 2025
Libération (Casablanca)

Les établissements d'hébergement touristique classés (EHTC) au niveau de la préfecture de Fès ont enregistré une hausse de près de 16% des nuitées à fin juin 2025, a indiqué l'Observatoire national du tourisme (ONT).

Ainsi, les établissements d'hébergement touristique à Fès ont enregistré 525.992 nuitées durant les six premiers mois de l'année, contre 452.660 nuitées au cours de la même période de 2024, a précisé l'Observatoire, notant que le taux d'occupation de ces établissements s'est établi à 44%, contre 40% en glissement annuel.

La ville de Fès a ainsi pu conserver sa position en tant que cinquième destination touristique la plus visitée au niveau national, après Marrakech (5,05 millions de nuitées), Agadir (3,1 millions de nuitées), Casablanca (1,19 million de nuitées) et Tanger (0,8 million de nuitées).

Pour le seul mois de juin, les EHTC à Fès ont affiché 64.791 nuitées, contre 63.644 nuitées en glissement annuel, soit une hausse d'environ 2%, avec un taux d'occupation stable, s'établissant à 34%.

Au niveau national, les nuitées totales réalisées dans les EHTC ont connu, pour le mois de juin 2025, une hausse de 9% par rapport à la même période de 2024, détaille l'Observatoire dans ses statistiques du mois de juin 2025, notant que le taux d'occupation s'est établi à 48% en baisse de 1 point de pourcentage par rapport à 2024.

Le Maroc a enregistré plus de 14,3 millions de nuitées à fin juin 2025, en hausse de 13% par rapport à la même période de l'année précédente, avec un taux d'occupation s'établissant à 49%, en hausse de 2 points par rapport à l'année précédente.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.