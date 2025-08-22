Maroc: Banques - Un besoin de liquidité de 113 MMDH en juillet

22 Août 2025
Libération (Casablanca)

Le besoin de liquidité des banques s'est établi, en juillet dernier, à 113 milliards de dirhams (MMDH) en moyenne hebdomadaire, après 114 MMDH un mois auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

La Banque centrale a, ainsi, ramené le volume global de ses injections à 128,8 MMDH, dont 50,7 MMDH sous forme d'avances à 7 jours, 44 MMDH à travers les opérations de pension livrée à 1 et 3 mois et 34,1 MMDH destinés au refinancement via les prêts garantis à long terme, fait savoir BAM dans sa récente revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière.

Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges est revenu à 4,3 MMDH et le taux moyen pondéré s'est situé à 2,25% en moyenne.

Sur le marché des bons du Trésor, les taux ont connu des hausses en juillet sur le marché primaire et sont restés quasi-stables sur le compartiment secondaire, rapporte la MAP.

Concernant les taux créditeurs, ils ont enregistré en juin une baisse de 9 points de base (pbs) à 2,27% pour les dépôts à 6 mois et une progression de 26 pbs à 2,96% pour ceux à un an.

Pour ce qui est du taux minimum de rémunération des comptes sur carnet, il a été fixé pour le deuxième semestre de l'année 2025 à 1,91%, en recul de 30 pbs par rapport au semestre précédent.

Concernant les taux débiteurs, les résultats de l'enquête de Bank Al-Maghrib auprès des banques relatifs au deuxième trimestre de 2025 indiquent une diminution trimestrielle de 14 pbs du taux moyen global à 4,84%.

Par secteur institutionnel, les taux assortissant les crédits aux particuliers ont baissé de 19 pbs à 5,77%, avec notamment des replis de 25 pbs à 6,88% pour les prêts à la consommation et de 6 pbs à 4,68% pour ceux à l'habitat.

S'agissant des taux appliqués aux crédits aux entreprises non financières, ils ont enregistré un recul de 12 pbs à 4,72%, avec des replis de 32 pbs à 4,82% pour les prêts à l'équipement et de 9 pbs à 4,64% pour les facilités de trésorerie ainsi qu'une quasi-stabilité à 5,47% pour les crédits à la promotion immobilière.

Par taille d'entreprises, la baisse a été de 29 pb à 4,67% pour les grandes entreprises et de 18 pb à 5,43% pour les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).

