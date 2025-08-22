Maroc: Festival Voix de femmes de Tétouan - Succès des soirées musicales et cap sur les actions solidaires en septembre

La première partie de la 13ème édition du Festival Voix de femmes de Tétouan s'est clôturée, après deux soirées marquées par une forte affluence et une atmosphère festive.

Portée par une programmation concentrée mais riche, l'édition a réaffirmé l'engagement du festival pour la valorisation des talents féminins et la promotion d'une scène artistique marocaine moderne et plurielle, indique un communiqué des organisateurs.

Cette édition, qui se tient sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, a une nouvelle fois confirmé l'attachement du public tétouanais au festival et son rôle fédérateur autour de la scène féminine, souligne-t-on.

La soirée de clôture a été rythmée par deux performances marquantes, indique la même source, précisant que la chanteuse libanaise Diana Haddad, très attendue, a conquis le public par sa voix puissante et son répertoire, faisant vibrer la scène au rythme de ses chansons emblématiques.

Pour sa part, Jaylann, révélation de la pop urbaine marocaine, a apporté fraîcheur et énergie avec un univers mêlant influences rap et mélodies entraînantes, illustrant la diversité et la vitalité des voix féminines d'aujourd'hui.

Fort du succès de cette première partie, l'Association Voix de femmes se tourne désormais vers la seconde, dédiée aux actions sociales et solidaires, qui se tiendra du 18 au 20 septembre 2025, fait-on savoir.

En partenariat avec des acteurs locaux, plusieurs initiatives seront menées en faveur de la santé et du bien-être des femmes, notamment au Centre de Sidi Frej, au Complexe social Kouilma et au Centre pénitentiaire de Tétouan.

Le Festival Voix de femmes poursuit ainsi sa mission de faire entendre les voix féminines dans toutes leurs expressions et renforcer les liens entre culture et solidarité au coeur de Tétouan.