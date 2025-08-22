Sénégal: Les pluies déciment du bétail et endommagent des salles de classe dans le département de Podor

22 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ouro Alseyni (Podor) — De fortes pluies survenues dans la nuit de mercredi à jeudi ont engendré la mort de 70 animaux domestiques et endommagé des salles de classe à Ouro Alseyni et Tatki, a appris l'APS des habitants de ces villages situés dans le département de Podor (nord).

Les inondations consécutives aux fortes pluies ont emporté une partie du bétail, selon des témoins.

Une évaluation des dégâts causés est en cours, disent-ils.

À Tatki, la toiture de plusieurs salles de classe a été endommagée par les fortes précipitations.

Le mur de clôture de l'une des écoles de la zone s'est effondré, selon Amadou Thiam, un habitant de Fanaye, la commune à laquelle appartiennent les villages d'Ouro Alseyni et de Tatki.

