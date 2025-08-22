Sénégal: La Fondation Abdou Diouf Sport-Vertu va célébrer les 90 ans de son parrain à partir du 2 septembre

22 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Fondation Abdou Diouf Sport-Vertu, du nom de l'ancien président du Sénégal de 1981 à 2000, annonce qu'elle va dérouler à partir du 2 septembre, une série d'activités visant à rendre hommage à son parrain à l'occasion de ses 90 ans.

"Cet événement constitue une opportunité unique pour saluer l'homme d'État qui a servi le Sénégal avec distinction et dont l'héritage continue d'inspirer les générations actuelles et futures", a déclaré Moustapha Tall, président de la Fondation, lors d'une conférence de presse tenue vendredi à Dakar.

Les activités prévues à l'occasion de cet anniversaire visent également à honorer toutes les personnes ayant partagé la vision et les engagements du président Abdou Diouf, a ajouté M. Tall.

Selon lui, cette commémoration dépasse le simple cadre festif et vise à mettre en lumière les réalisations majeures de l'ancien chef de l'État, notamment ses contributions à la vie politique, économique et sociale du Sénégal, ainsi qu'à l'échelle africaine et francophone.

L'engagement d'Abdou Diouf en faveur de la paix, de la stabilité et de la coopération internationale sera également revisité, indique-t-on.

Créée en avril 1987, la Fondation Abdou Diouf Sport-Vertu oeuvre en faveur de la promotion de valeurs telles que la solidarité, le travail et l'intégrité, a rappelé son président.

Il a précisé que la structure qu'il dirige s'est engagée dans des actions en faveur des populations vulnérables, de l'éducation, de la santé, du sport et de la culture, deux domaines qu'elle encourage les jeunes à investir.

L'objectif de la Fondation Abdou Siouf Sport-Vertu est de "promouvoir un modèle de réussite basé sur l'effort, l'éthique et le fair-play", notamment en accompagnant les talents sportifs vers l'excellence, y compris dans les compétitions internationales comme les Jeux olympiques, a-t-il conclu.

Lire l'article original sur APS.

