Sénégal: À Saint-Louis, Cheikh Tidiane Dièye annonce la reprise d'un projet d'assainissement concernant 10 villes du pays

Saint-Louis — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé la reprise d'un projet d'assainissement concernant 10 villes du pays, dont Saint-Louis, une initiative suspendue entretemps, selon lui, par les autorités actuelles.

Il visitait jeudi plusieurs quartiers saint-louisiens pour s'enquérir de l'ampleur des inondations et de la qualité des ouvrages d'assainissement.

"Pour Pikine (un quartier saint-louisien), il y avait une initiative qui s'appelait 'Projet des 10 villes', un [projet d'assainissement] qui a démarré avec un certain nombre d'ouvrages", a rappelé M. Dièye.

Le projet d'assainissement dont parle Cheikh Tidiane Dièye concernait les villes de Dakar, Pikine, Rufisque, Tivaouane (ouest), Kaolack, Touba (centre), Louga, Matam, Saint-Louis (nord) et Tambacounda (est), selon une note du 3 août 2018 publiée sur le site Internet de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS).

Les travaux devaient coûter 15,5 milliards de francs CFA, selon la même note.

Ils devaient être exécutés à Guet-Ndar, Pikine 1, Pikine 2, Ndiolofène Sud, Cité Niakh, Diamaguène, Ndiolofène Nord et d'autres quartiers et hameaux, en ce qui concerne la ville de Saint-Louis.

Les autorités actuelles du pays ont suspendu la mise en oeuvre de ce projet après leur prise de fonctions, a dit l'actuel ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement aux journalistes, à la fin de la visite des quartiers inondés et des ouvrages d'assainissement de Saint-Louis.

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a visité plusieurs quartiers saint-louisiens, ce jeudi.

"Nous allons reprendre ce projet [...] Nous allons faire de notre mieux pour le reprendre et le mettre en oeuvre, afin de soulager les populations", a assuré Cheikh Tidiane Dièye.

Mansour Faye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement entre 2014 et 2019, avait lancé officiellement les travaux d'assainissement du "Projet des 10 villes", selon la note du 3 août publiée sur le site de l'ONAS, un organisme placé sous la tutelle dudit ministère.

À Saint-Louis, Cheikh Tidiane Dièye était accompagné de plusieurs collaborateurs, dont Séni Diène, le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, Madické Cissé, le directeur de la prévention et de la gestion des inondations, et Bakary Faty, le directeur de la gestion et de la planification des ressources en eau.

Il a visité le quartier Pikine Tableau Walo et le bassin de rétention de Pikine 700.

M. Dièye s'est ensuite rendu à Pikine Diokoul, Diaminar, Médina Course et Bango, accompagné des autorités locales, dont l'adjoint du gouverneur chargé des affaires administratives de la région, Sidy Guissé Diongue, le préfet de Saint-Louis, Abou Sow, et de la directrice générale de l'Office des lacs et cours d'eau, Diarra Sow.