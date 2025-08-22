Sénégal: Linguère - 350 jeunes bénéficient d'un financement de 240 millions CFA du projet Agri-jeunes

Linguère — Trois cent cinquante jeunes du département de Linguère (nord-ouest) vont bénéficier d'un appui global de 240 millions de francs CFA du projet Agri-jeunes qui servira à financer des activités des bénéficiaires dans le domaine de la production animale.

Ils ont reçu leurs financements accompagnés de kits agricoles au cours d'une cérémonie tenue jeudi à Dahra, dans le cadre de conventions signées entre le projet Agri-jeunes et le Conseil des volontaires communautaires pour le développement au Sahel (CVCS).

"Cent jeunes bénéficieront de kits agricoles et d'un plan de cofinancement avec le CVCS", dans un premier temps, une nouvelle étape devant s'ajouter à cette première convention pour "l'enrôlement de 250 jeunes", a déclaré Talla Guèye, coordonnateur national du projet Agri-jeunes.

Selon lui, les activités de ces bénéficiaires ont généré des revenus supérieurs aux objectifs fixés, certains atteignant jusqu'au triple du revenu mensuel visé qui est de 150 000 francs CFA.

Il a signalé qu'un financement additionnel de 70 millions de francs CFA est destiné au Conseil des volontaires communautaires pour le développement au Sahel, pour renforcer ses capacités organisationnelles, techniques et financières, afin de mieux accompagner les jeunes et de garantir la durabilité du projet, prévu jusqu'en 2026.

La convention prévoit aussi un appui à des jeunes porteurs d'initiatives dans les domaines de l'embouche, de l'agriculture, de la transformation laitière et des produits locaux, pour leur permettre de développer des activités génératrices de revenus et de contribuer à la souveraineté alimentaire.

Le directeur de l'Elevage, Mamadou Diagne, représentant le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, a salué "cette dynamique de partenariat entre le projet Agri-jeunes et le CVCS".

Il a indiqué que ce partenariat va permettre à ces jeunes de mener des activités génératrices de revenus et de contribuer à la production, d'aller vers l'entreprenariat de production animale au niveau local et vers l'autosuffisance pour réaliser la souveraineté alimentaire.

M. Diagne a rappelé que ces initiatives concernent des secteurs jugés prioritaires par le gouvernement à travers l'Agenda national de transformation Sénégal 2050.