Afrique: Les Lions locaux seront prêts pour affronter l'Ouganda, selon Souleymane Diallo

Dakar — L'équipe nationale locale de football du Sénégal sera fin prête pour l'Ouganda que les Lions rencontrent samedi à Kampala pour le compte des quarts de finale du Championnat d'Afrique des nations (CHAN), a assuré le sélectionneur national Souleymane Diallo.

"Nous serons très exigeants tant en phase offensive qu'en phase défensive", a dit le technicien sénégalais, vendredi, lors de la conférence de presse tenue en prélude au match contre l'Ouganda.

"Nous allons être prêts pour affronter l'Ouganda", a assuré le sélectionneur des Lions locaux, champions en titre, qui ont terminé deuxième de leur poule derrière le Soudan, avec une victoire et deux matchs nuls.

L'équipe nationale locale actuelle du Sénégal est "toute neuve. Elle a décidé d'écrire sa propre histoire. Nous voulons aller le plus loin possible dans cette compétition, et pour cela il faudra bien sûr passer le cap de l'Ouganda", a ajouté Souleymane Diallo.

Les Ougandais avaient battu (2-1) les Lions locaux, en juin dernier, à l'occasion d'un match premier préparatoire du CHAN disputé en Tanzanie.

"Malheureusement, dans ce genre de compétition, on ne peut pas choisir une équipe plutôt qu'une autre. Une compétition de ce niveau met généralement aux prises les meilleures équipes d'Afrique, et l'Ouganda en fait partie", a-t-il commenté en évoquant la perspective de rejouer à nouveau l'équipe ougandaise.