Sénégal: Daouda Ngom assure Khombole de son soutien à la régénération des caïlcédrats

Thiès — Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, a assuré la commune de Khombole (ouest) de l'appui de son département au programme de régénération des caïlcédrats dans cette ville qui s'apprête à célébrer son centenaire.

La caravane écologique nationale conduite par Daouda Ngom faisait étape au Pôle de Thiès, pour des activités dédiées à la ville de Khombole et au village de Khodaba, dans la commune Keur Moussa.

Cette caravane lancée cette année vise à "mobiliser les Sénégalais autour de l'initiative de reboisement [et] pour les sensibiliser sur l'importance de l'arbre et du reboisement", a expliqué le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique.

Daouda Ngom justifie le choix de Khombole par la présence, dans cette localité, de caïlcédrats et de fromagers. "Malheureusement, au fil des années, ce patrimoine naturel s'est érodé", a-t-il déploré.

"Heureusement, poursuit-il, les autorités communales, en collaboration avec le comité de pilotage du centenaire de la ville, ont pris l'initiative de reboiser, pour faire de Khombole une ville verte, une ville résiliente et durable".

"Nous continuerons d'accompagner la ville de Khombole dans ses projets de reverdissement, notamment la ceinture verte de Khombole, mais également le reverdissement de [ses] artères", a insisté Daouda Ngom.

Il a annoncé que l'Agence nationale de reforestation et de la grande muraille verte va doter la commune de Khombole d'un tricycle citerne, pour faciliter l'arrosage des arbres plantés.

Le maire de Khombole, Maguèye Boye, avait auparavant indiqué que la municipalité qu'il dirige a entamé un programme de régénération des caïlcédrats, en plus d'autres espèces qui ont été plantées.

"Sur un kilomètre, nous avons planté (des arbres) de part et d'autre de deux rues : (celle) qui va porter le nom de Mamadou Dia et la rue du centenaire", a dit l'édile, avant de solliciter un accompagnement de la ville par le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique.

"Nous sommes à quatre mois du centenaire de Khombole, le comité de pilotage est en train de se battre, nous avons besoin de l'accompagnement de l'État pour l'aménagement de ces rues", a déclaré M. Boye.

Comme dans plusieurs villes du pays, dont Thiès et Mbour, la route traversant la commune de Khombole était bordée de majestueux caïlcédrats, devenus des marqueurs de ces cités depuis la période coloniale.