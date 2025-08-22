Sénégal: L'Agropole sud distribue des milliers de plants fruitiers aux producteurs du Boudié

Sédhiou — Le projet Agropole sud vient de lancer un programme de distribution de plants fruitiers greffés ciblant 97 communes de la Casamance naturelle dont plus de 17 300 arbres fruitiers destinés à la région de Sédhiou.

Ce programme de distribution de 376 000 plants fruitiers greffés a été officiellement lancé jeudi à Yangacounda, un village de la commune de Bambaly, dans la région de Sédhiou.

Il cible 3 500 producteurs au total et a nécessité un investissement de 332 millions FCFA, mobilisé dans le cadre du Programme national de développement des agropoles du Sénégal (PNDAS), avec l'appui de la Banque africaine de développement, de la Banque islamique de développement et de l'État du Sénégal.

Selon Haby Ndoye, responsable filières agricole à l'Agropole sud, les plants distribués - 86 000 manguiers greffés et 290 000 anacardiers - permettront la mise en place de 860 hectares de manguiers et 2 900 hectares d'anacardiers, des espèces jugées essentielles pour l'approvisionnement des futurs parcs agro-industriels en cours de construction.

Depuis 2021, plus de 502 000 plants ont déjà été remis à 4 667 producteurs, dont certains récoltent déjà les premiers fruits.

Pour cette campagne 2025, 30 pépiniéristes privés assurent 90 % de la production des plants, encadrés par l'ISRA, l'Institut sénégalais de recherches agricoles, et les inspections régionales des eaux et forêts (IREF).

Un dispositif de 61 animateurs et 19 organisations de producteurs garantit le suivi technique des plantations, a expliqué Mme Ndoye, lors de la cérémonie de distribution des plants fruitiers.

À Sédhiou, a-t-elle indiqué, dans l'arrondissement de Djirédji, plus de 17 300 plants ont été remis à 153 producteurs, contribuant à la reforestation, à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois durables pour les jeunes.

Elle a promis que la distribution se poursuivra jusqu'à mi-septembre dans les autres communes concernées.

Karlos Yanga, agro-entrepreneur à Yangacounda, a salué cette initiative de l'Agropole sud dont il a bénéficié en 2021 avec la mise en culture de quatre hectares aujourd'hui pleinement productifs.

Fort de cette réussite, il prévoit d'étendre ses plantations à dix hectares, appelant à une meilleure sensibilisation des communautés pour une "appropriation durable" du programme.

M. Yanga a également souligné l'impact du programme en matière de sécurité alimentaire, d'environnement et d'emplois verts.

Profitant de la cérémonie, il a également plaidé pour l'électrification du village et la construction d'une route de trois kilomètres entre Boudié Samine et Yangacounda, afin de faciliter la mobilité et l'écoulement des produits agricoles.

Bacary Dialang Sonko, président des producteurs de Balantacounda, a mis en avant l'accompagnement du projet en matière de formation, de fourniture de plants et de bonnes pratiques agricoles, qui ont permis une organisation optimale des périmètres cultivés.

Le sous-préfet de Djirédji, Moussa Sy, a rappelé que le Boudié, composé des communes de Djirédji et Bambaly, constitue le "poumon économique" de Sédhiou.

Il a aussi souligné "l'importance stratégique" de la zone dite "de la grande plantation", riche en manguiers, anacardiers et bananeraies, qui jouent un rôle central dans le développement agricole régional.