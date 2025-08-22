Ile Maurice: Vers un meilleur accompagnement des entrepreneurs et artisans

Le soutien aux entrepreneurs et artisans rodriguais a été au coeur d'une réunion de travail tenue le mercredi 20 août, à Port-Louis. La commissaire responsable de la fixation des prix, de la protection des consommateurs et de l'artisanat, Christiane Agathe, a rencontré le ministre des Petites et moyennes entreprises, des coopératives et de la protection des consommateurs, Aadil Ameer Meea, en présence d'officiers de la commission et du ministère.

Les discussions ont porté sur la nécessité de mieux vulgariser les facilités existantes offertes par le ministère aux entrepreneurs et artisans rodriguais. L'objectif est d'assurer une meilleure accessibilité à ces dispositifs afin que les bénéficiaires puissent en tirer pleinement profit et optimiser leur utilisation.

Parmi les points abordés, un accent particulier a été mis sur la complémentarité entre les initiatives de la commission et celles du ministère. Le projet Autonomisation des Familles a notamment été cité comme exemple d'action pouvant être renforcée pour soutenir davantage les familles et entrepreneurs locaux.

Christiane Agathe a souligné le potentiel de l'île dans plusieurs secteurs, dont l'artisanat, l'agroindustrie et la transformation de produits locaux. Elle a insisté sur l'importance d'un accompagnement ciblé pour permettre aux entrepreneurs de développer leur autonomie et de valoriser leurs productions. De son côté, le ministre Aadil Ameer Meea a favorablement accueilli ces propositions et a annoncé une prochaine visite à Rodrigues.

À cette occasion, des campagnes de sensibilisation et de vulgarisation seront lancées afin de promouvoir les facilités mises à la disposition des entrepreneurs et des familles, garantissant une diffusion plus large de l'information et un accompagnement plus efficace.

Par ailleurs, un protocole d'accord entre l'Assemblée régionale de Rodrigues et l'Academy of Design and Innovation sera signé. Ce partenariat vise à renforcer la coopération dans les domaines de la formation, de l'innovation et du soutien aux projets artisanaux et entrepreneuriaux, avec une attention particulière au développement des compétences et à la valorisation de produits locaux à forte valeur ajoutée.