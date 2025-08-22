Ile Maurice: La recevabilité des écoutes téléphoniques Missie Moustass mise à l'épreuve

L'enquête judiciaire sur la mort de Jacquelin Steve Juliette a été repoussée une fois de plus. La prochaine audience est fixée au 18 septembre, date à laquelle la magistrate Neela Ramdewor Naugah devra décider si la fuite d'écoutes téléphoniques de la série Missie Moustass, qui est au centre de cette affaire, pourra être retenue comme preuve.

Cette bande sonore, dont la poursuite insiste sur sa recevabilité (ayant déjà été écouté en cour à trois reprises) et dont l'authenticité est vigoureusement contestée par la défense, s'est retrouvée au centre des débats au tribunal de Pamplemousses ce vendredi 22 août.

Les deux témoins phares de cette enquête judiciaire étaient présents en cour aujourd'hui. Le Dr Sudesh Kumar Gungadin, médecin légiste a passé plus de trois heures à la barre des témoins alors que l'ex-CP Anil Kumar Dip n'a pas été entendu.