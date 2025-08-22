Ile Maurice: Le président du syndicat de nouveau sous pression

Depuis plusieurs semaines, un bras de fer oppose la Bank of Mauritius Employees Union (BOMEU) à la direction de la Banque centrale. Au centre du litige, se trouve son président, Chidanand Rughoobar, une nouvelle fois menacé par une procédure disciplinaire.

Déjà en décembre 2021, une première tentative de licenciement avait provoqué un affrontement ouvert entre la direction et le personnel. En juin 2023, il avait de nouveau été convoqué devant un comité disciplinaire, officiellement pour avoir remis avec quelques jours de retard son «Option Form», relatif à de nouvelles conditions de travail. Face à la contestation, la Banque avait finalement fait marche arrière.

Cette fois, c'est son arrestation en juillet 2025, dans sa localité, sous une charge provisoire de «rogue and vagabond» qui est en cause. Bien qu'il ait informé la Banque avant l'imposition officielle de la charge, la direction lui reproche un délai jugé trop long et menace d'engager une procédure disciplinaire pouvant déboucher sur son licenciement.

Pour assurer sa défense, Chidanand Rughoobar s'est entouré de l'avocat Naabil Kaufid et du négociateur syndical Narendranath Gopee. Selon nos informations, la Banque avait initialement refusé de transmettre certains documents liés aux accusations. Ce n'est qu'après l'intervention du ministère du Travail, lors d'une réunion tenue le 21 août à la Commission de conciliation et de médiation, que l'avocat a finalement obtenu accès aux dossiers.

Narendranath Gopee a prévenu que toute sanction prise avant la conclusion de l'enquête policière serait «prématurée» et constituerait une décision «sub judice». Une nouvelle réunion de suivi est prévue pour le 1er septembre.