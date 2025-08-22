Ile Maurice: Volley-ball - Un doublé inédit pour les équipes du Quatre-Bornes VBC !

Grande première pour le Quatre-Bornes VBC. Le club a décroché le titre de champion de la Crystal National League chez les hommes comme chez les dames. Si en féminin, c'était attendu tant l'équipe est supérieure à ses adversaires depuis plusieurs saisons, en masculin c'est une surprise car les principaux favoris étaient le Faucon Flacq Camp Ithier VBC et Port-Louis Fire Star.

Allan Esther, capitaine du Port-Louis Fire Star, va chercher très haut cette balle pour la smasher.

Les dirigeants et encadreurs du Quatre-Bornes VBC venus en force arboraient tous des polos shirts jaunes avec l'inscription «Nou lekip, nou fierté, enn sel fami» symbolisant bien leur état d'esprit. Toutefois, l'équipe masculine n'a pas eu la possibilité de terminer ce championnat en beauté comme elle l'avait espéré. La faute à une équipe du Port-Louis Fire Star revancharde.

Magalie Larétif du QBVC tentant de prendre à défaut le contre des Black Rangers

C'est pourtant bien le QBVC qui réalisait la meilleure entame de match menant confortablement 8-5, 15-9 puis 17-13. Mais cette dynamique se brisa subitement. Et les Port-Louisiens égalisaient à 19 partout avant de maîtriser le «money time». C'est suite à un service d'Anil Spéville que le Fire Star remportait ce set initial, 25-23. Dans le deuxième set, on ne vit plus qu'une seule équipe sur le terrain : le Port-Louis Fire Star.

Gilbert Alfred et ses gars ont mené de bout en bout pour s'imposer 25- 21. Rebelote dans la troisième manche avec des Quatre-Bornais complètement absents. Menés 1-5, 7-16 puis 14-20, Evans Sauteur et ses coéquipiers s'inclinaient finalement 18-25. Une déception pour Quatre-Bornes mais l'essentiel était ailleurs. Le titre de champion était déjà acquis et l'heure était aux célébrations. Une joie fort compréhensible car leur dernière consécration remontait à 2018.

Le capitaine du QBVC, Evans Sauteur, essayant de placer une balle hors de portée du contre port-louisien.

« C'est vrai que terminer par une défaite est une déception. Personne n'aime perdre. Mais une équipe c'est la construction d'êtres humains. C'est aussi psychologique. Les joueurs savaient qu'ils étaient déjà champions et ils se sont un peu relâchés. Toutefois, une équipe qui en un an et demi intègre des jeunes et remporte le championnat, je n'ai pas vu ça ailleurs. Je ne dénigre pas nos adversaires (Port-Louis Fire Star) qui sont bons mais je les laisse comparer les escouades par rapport aux postes et l'âge», a confié l'entraîneur Al-Zakiyy Ozeer.

Revenant sur le déroulement du match, il dira : «dans le premier set, nous étions dans le coup mais après la stratégie mise en place n'a pas fonctionné, le ressort s'est cassé. Ce n'était pas le jeu que nous voulions produire.»

Les garçons du Quatre-Bornes VBC goûtent à un cinquième titre de champion après 7 ans.

Les supporters du Quatre-Bornes VBC ont répondu présents en nombre au gymnase Pandit Sahadeo.

«Maintenant, nous allons nous accorder un peu de repos avant d'entamer une bonne préparation pour le Championnat des clubs de la zone 7. Mais un titre avec des jeunes c'est déjà une grande satisfaction. Nous avons encore beaucoup de travail à faire et nous allons continuer à travailler», a-t-il ajouté.

Tranquebar Black Rangers, runner-up de la ligue féminine pose en compagnie des dirigeants de la Fédération mauricienne de volley-ball

7e titre pour les Quatre-Bornaises

Après ce succès de prestige, il est temps pour le Fire Star de se remettre en question et de comprendre pourquoi le titre leur a encore échappé. C'est la troisième fois de suite que l'équipe de la capitale se contente de la deuxième place après avoir courbé l'échine devant le Club sportif de Pamplemousses et le Faucon Flacq Camp Ithier VBC ces deux dernières saisons.

Evans Sauteur porté en triomphe par Allan Esther et Gilbert Alfred laisse éclater sa joie avec le trophée de champion entre les mains.

Dans le match féminin, les Tranquebar Black Rangers sont venues avec la claire intention de mettre les Quatre-Bornaises en difficulté. Stéphanie Dauguet et ses coéquipières prenaient leur adversaire à la gorge au coup d'envoi. Ce set initial fut ainsi très disputé mais le QBVC parvenait à faire la différence à la fin, 25-21.

Comme on le craignait, dans la deuxième manche, les Rangers payaient cash leur débauche d'énergie et Quatre-Bornes l'emportait très facilement, 25 à 3 ! Les protégées de Rino Vydelingum revenaient, toutefois, à la charge dans la troisième set. Elles bousculaient Valentine Paul et ses camarades mais ne parvenaient cependant pas à conclure. Le QBVC portait l'estocade pour l'emporter sur le score 28-26 et s'offrir un septième titre national.

La capitaine du QBVC, Valentine Paul, a reçu le trophée de champion des mains de Daniel Lam Hing.

«Tranquebar a développé un meilleur jeu que lors de notre dernière confrontation. Mais je pense que nous étions plus forts dans tous les compartiments de jeu. Il y a eu pas mal de fautes directes de notre part mais nous avons pu nous imposer et c'est grâce au travail accompli à l'entraînement. Cela nous apporte de la consistance. Il y avait chez les filles l'envie de ne pas perdre le moindre set. C'est notre premier titre depuis mon arrivée en tant que coach.

Les filles progressent et l'amalgame entre les anciennes et les jeunes a bien fonctionné. Nous avons disputé la saison sans Alison (Labour, qui était jusque-là capitaine attitrée) qui était prise par ses engagements professionnels. Mais cela a offert l'opportunité aux jeunes de jouer davantage, elles se sont fait leur place et cela m'a permis d'effectuer des permutations. La prochaine étape est de mettre en place un plan de travail en vue du prochain Championnat des clubs de la zone 7 (CCZ7) dont la date n'a pas encore été officialisée», a déclaré le coach Sanjeev Jundoosing.

Alors que Gilbert Alfred s'apprête à servir, Leeroy Raya (au fond) célèbre déjà la victoire port-louisienne.

Pour les Rangers, il va falloir encore travailler d'arrache-pied à l'intersaison pour essayer de combler le fossé qui existe entre elles et les championnes de Maurice.

Le central quatrebornais Kishen Narayanen s'élève plus haut que William Esther pour attaquer cette balle au-dessus du filet.