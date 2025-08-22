Ile Maurice: Agir tôt, inclure vite

Hier, la Galerie du génie a accueilli un événement d'envergure pour le lancement d'une campagne de sensibilisation essentielle en faveur des enfants à besoins spécifiques. Organisée par le ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, cette initiative vise à promouvoir l'inclusion et à renforcer la prise en charge de ces enfants vulnérables dès leur plus jeune âge.

La matinée a été marquée par la présentation d'un vidéoclip émouvant, dévoilé par la ministre de tutelle, Arianne Navarre-Marie. Elle a souligné l'importance cruciale d'un accompagnement adapté dès les premiers jours de la vie, rappelant que cette attention précoce est déterminante pour favoriser un développement harmonieux, améliorer la réussite scolaire, prévenir les comportements à risque, renforcer la résilience et soutenir les familles concernées. «Chaque enfant, quelle que soit sa situation, mérite d'évoluer dans un environnement qui valorise ses potentialités et ses besoins», a affirmé la ministre.

L'objectif principal de cette campagne est d'inciter les acteurs du secteur de la petite enfance, notamment les gestionnaires de crèches, les éducateurs, les professionnels de la santé et les familles, à adopter des pratiques inclusives.

Elle s'inscrit dans le cadre de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui garantit à chaque jeune la possibilité de se développer dans un cadre respectueux de ses particularités. Elle contribue également aux Objectifs de développement durable, notamment le quatrième sur l'éducation inclusive et de qualité, le dixième sur la réduction des inégalités et le troisième sur la santé et le bien-être.

À Maurice, près de 3 000 enfants présentent des besoins spécifiques, un chiffre appelé à augmenter avec le renforcement des outils de dépistage précoce et la reconnaissance de la diversité. Cependant, les infrastructures actuelles restent insuffisantes : manque d'encadrants formés, coordination limitée entre les différents ministères et absence de ressources adaptées dans plusieurs crèches. La ministre a insisté sur la nécessité d'anticiper cette croissance en mobilisant dès aujourd'hui des ressources supplémentaires pour former le personnel et renforcer la collaboration intersectorielle.

Un point fort de cette matinée a été le lancement officiel d'un chatbot trilingue (créole, français, anglais), dédié à l'autisme. Accessible 24h/24 et 7j/7, cet outil numérique offre des réponses immédiates et fiables aux parents, enseignants et professionnels.

Conçu à partir de ressources locales telles qu'Autisme Maurice, la Special Education Needs Authority et d'autres partenaires, il propose des explications simples sur les signes de l'autisme, les stratégies de communication, ainsi que des conseils pour accompagner ces enfants dans leur scolarité et leur vie quotidienne. En valorisant la neurodiversité et en dénonçant les idées reçues, le chatbot favorise l'autonomie et l'épanouissement des personnes autistes.

La campagne de sensibilisation prévoit également sept sessions régionales dans l'île, couvrant PortLouis, Baie-du-Tombeau, Rivière-Noire, le Nord, les Plaines-Wilhems, l'Ouest, le Sud et l'Est. Lors de ces rencontres, des outils de repérage, des brochures, fiches techniques et un vidéoclip seront distribués pour sensibiliser et informer. L'objectif : inciter chaque parent, éducateur ou professionnel à reconnaître rapidement les signes de retard de développement, car une détection précoce est essentielle pour garantir un accompagnement efficace.

La ministre a souligné que cette démarche collective repose sur la responsabilité de chacun : gestionnaires, éducateurs, professionnels de la santé, mais aussi familles. Elle a rappelé le parcours exemplaire de personnalités telles que Jane Constance, diplômée en psychologie de l'enfant, et Giovanni Philippe, médaillé paralympique, qui illustrent la puissance de l'inclusion et du soutien familial.

Enfin, Arianne Navarre-Marie a évoqué les mesures concrètes inscrites dans le dernier Budget : prise en charge des frais de transport pour les enfants atteints d'autisme, développement de modules de formation continue pour le personnel des crèches et la mise en place d'outils de repérage. Elle a insisté sur le fait que l'inclusion ne peut être effective sans une volonté collective et un engagement ferme de la société tout entière.