Ile Maurice: Franco Quirin - «Mo nepli rekonet dimounn à la tête MMM»

22 Août 2025
L'Express (Port Louis)

Le député de la circonscription n°20, Beau Bassin/Petite Rivière, Franco Quirin est l'invité de Décryptage. Évincé du MMM, il revient sur cette décision qu'il juge incompréhensible et affirme : «Mo pa enn Yes Man, se sa ki finn kout mwa mo plas dan parti» et rajoute «Zame moi pa pour retourn dan MMM».

Fidèle à ses valeurs et à son militantisme, il se dit toujours pas engagé, mais n'hésite pas à dénoncer les attaques personnelles à son égard notamment lors des Bureaux Politiques du MMM. «Mo kone tou bann koze ki zot dir lor mwa dan mo ledo. Zot bien zour mwa. Mo nepli dan parti la. Aret gagn mo traka».

Dans cet entretien, il livre aussi son analyse sur la situation au Parlement, critique ouvertement le leader du MMM et s'exprime sur plusieurs dossiers brûlants : scandales de nomination, Parlement panafricain, lutte contre la drogue, mais aussi le sport qu'il continue à défendre avec conviction.

Interrogé sur son avenir politique, Franco Quirin reste ferme : «Ni MSM, ni PMSD... L'avenir nous le dira.»

