Ethiopie: Le bureau du Premier ministre lance d'importants hashtags pour positionner l'Éthiopie sur des marchés mondiaux de plusieurs milliards de dollars

22 Août 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le cabinet du Premier ministre a lancé cinq hashtags phares pour mobiliser les Éthiopiens dans leur pays et à l'étranger en tant qu'ambassadeurs numériques, afin de promouvoir la culture, le patrimoine et les opportunités économiques du pays et d'aider l'Éthiopie à participer aux marchés mondiaux du tourisme, de la mode, de l'hôtellerie et des industries culturelles, qui devraient représenter des billions de dollars d'ici à 2030.

Billene Seyoum, attachée de presse du cabinet du Premier ministre, a révélé l'initiative sur ses plateformes de médias sociaux, soulignant que les citoyens jouent un rôle central dans la présentation de l'Éthiopie au monde. « Un citoyen actif contribue à informer les autres et à les sensibiliser à la richesse et aux opportunités qu'offre l'Éthiopie », a-t-elle déclaré.

Les cinq hashtags sont conçus pour guider les citoyens dans leurs démarches et de mettre en évidence les aspects essentiels du pays :

#VisitEthiopia - Fait la promotion des paysages, du patrimoine et de la culture de l'Éthiopie, en améliorant son profil en tant que destination africaine unique.

#BuyEthiopian / #MadeInEthiopia - Met en avant les produits éthiopiens, de la mode traditionnelle, du café et de l'artisanat à l'aviation et aux exportations agricoles, en soutenant l'économie et en encourageant la fierté de la marque nationale.

MeetInEthiopia - Positionne l'Éthiopie, en particulier Addis-Abeba, comme une plaque tournante pour les conférences internationales, la diplomatie et la coopération continentale.

#EatInEthiopia - Présente la diversité de la cuisine traditionnelle éthiopienne, promeut le tourisme culinaire et sensibilise le monde à l'héritage culinaire du pays.

#InvestInEthiopia - Met en avant les opportunités d'investissement dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, de l'industrie manufacturière, du tourisme et de la technologie.

Mme Billene a souligné que la stratégie du gouvernement ne peut à elle seule positionner pleinement l'Éthiopie sur ces marchés et que la participation active des citoyens est essentielle. En promouvant le pays et ses opportunités, les Éthiopiens peuvent contribuer à assurer la place de l'Éthiopie dans l'économie mondiale.

