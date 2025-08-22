Congo-Kinshasa: Cybercriminalité - Défis, enjeux et perspectives

La cybersécurité est devenue un enjeu crucial pour la République démocratique du Congo, face à la montée incessante des attaques numériques, qui visent les institutions, les entreprises et les citoyens. Selon les experts, réunis lors de la première conférence dédiée à la cybersécurité au software engineering et l'innovation technologique et numérique en RDC « CyberDev », organisée récemment à Kinshasa, précisément le 09 août à Showbuzz, la RDC doit impérativement se doter d'une stratégie nationale pour protéger ses données sensibles, renforcer la cyberdéfense nationale et former des professionnels locaux compétents.

Avec une cyberattaque, toutes les 39 secondes en Afrique, et un coût annuel estimé à plus de 4 milliards USD pour le continent, la RDC, aujourd'hui mal classée en cybersécurité, se trouve face à un grand défi que seuls des efforts concertés peuvent relever. Par ailleurs, le développement d'une industrie numérique sécurisée peut aussi devenir un moteur de croissance économique et créer des milliers d'emplois spécialisés.

Comment la RDC peut-elle renforcer sa lutte contre la cybercriminalité pour mieux protéger ses citoyens, ses institutions et son économie ?

Sous la modération de Marcel Ngombo Mbala les auditeurs ont échangé avec

Nezhy Mpanzu, Lead Senior Security Engineer chez T-Mobile à Washington aux Etats-Unis, Fondateur et PDG de CyberDev à Kinshasa et l'un des organisateurs de la première conférence dédiée à la Cybersécurité au software engineering et l'innovation technologigue « CyberDev ».