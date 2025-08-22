Congo-Kinshasa: Au Japon, le ministre Louis Watum mobilise les investisseurs miniers

22 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a lancé un appel aux investisseurs lors de la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD 9), qui se tient à Yokohama, au Japon.

Au cours de plusieurs échanges avec des opérateurs miniers venus du monde entier, le ministre a mis l'accent sur la transparence et la bonne gouvernance, principes clés du Gouvernement dirigé par la Première ministre Judith Suminwa.

Avec Asia Mineral Limited (AML) et Kivuvu Kongo Mines (une jointures AML et Kerith Resources), les discussions ont porté sur la mise à jour des travaux géophysiques et administratifs liés à leur partenariat dans le Kongo Central.

Louis Watum a également reçu l'entreprise japonaise Solafune, spécialisée en intelligence artificielle et en télédétection, qui collabore avec le Service Géologique National du Congo (SGNC).

Invité par l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel et l'Union africaine, le ministre est intervenu comme panéliste sur le thème : « Tirer parti de l'innovation pour la transformation industrielle de l'Afrique ».

Dans son allocution, il a souligné le rôle stratégique des minerais de la RDC (cuivre, cobalt, lithium, manganèse, coltan, or, diamant, entre autres) dans la transition énergétique mondiale. Il a insisté sur l'importance de la transformation locale, capable de créer des emplois, de générer de la valeur ajoutée et de bâtir une industrie minière intégrée, durable et transparente.

Au Japon, Louis Watum fait partie de la délégation gouvernementale conduite par la Première ministre Judith Suminwa.

