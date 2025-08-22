Afrique: Mondial 2026 - Wan-Bissaka parmi les sélectionnés contre le Soudan du Sud et le Sénégal

22 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le sélectionneur national des Léopards seniors de la RDC, Sébastien Désabre, a reconduit le gardien Timothy Fayulu pour les matchs contre le Soudan du Sud et le Sénégal, comptant pour les 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde, groupe B.

Il a dévoilé, ce vendredi 22 août, sa liste de 25 joueurs retenus pour ces deux rencontres, prévues au cours du mois de septembre.

L'international Aaron Wan-Bissaka a intégré la ligne défensive de l'équipe nationale aux côtés de Kalulu, Masuaku, Kayembe, Kapuadi, Bushiri, Batubinsika, Tuanzebe et Mbemba.

Au milieu de terrain, Sébastien Désabre a placé sa confiance en : Sadiki, Kayembe, Moutousamy, Pickel, Mukau, Bongonda, Elia et Mbuku.

Sur la ligne offensive, la RDC comptera sur Wissa, Mayele, Banza, Essende et Bakambu.

Le pays des Léopards affrontera le Soudan du Sud le 5 septembre à Juba, avant de recevoir les Lions de la Teranga le 9 septembre à 17h00, au stade des Martyrs de Kinshasa.

L'organe faitier du football mondial a confié le sifflet à l'arbitre Artan Omar Abdulkadir. Il sera assisté par son compatriote Abdi Hamza Hagi (assistant 1), Mahamud Mahad Ali (assistant 2), et Hussein Ahmed Hassan en tant qu'arbitre protocolaire.

Au classement du groupe B, la RDC occupe la tête avec 13 points (+5), suivie du Sénégal avec 12 points (+7), du Soudan avec 12 points (+6), du Togo avec 4 points (-3), du Soudan du Sud avec 3 points (-8), et enfin de la Mauritanie, dernière avec 2 points (-7).

