Afrique: Google déploie le mode IA dans la recherche au Kenya, au Nigeria et en Afrique du Sud

TLDR

Google a introduit une nouvelle fonction de recherche alimentée par l'IA, AI Mode, au Kenya, au Nigéria et en Afrique du Sud, marquant ainsi le premier déploiement de cet outil en Afrique.

Le mode IA, alimenté par une version personnalisée du modèle Gemini 2.5 de Google, permet aux utilisateurs de poser des questions plus complexes en plusieurs parties et de recevoir des réponses complètes générées par l'IA.

La fonctionnalité a commencé à être déployée le 21 août et apparaît sous forme d'onglet dans Google Search et dans l'application mobile. Google explique que le système utilise un raisonnement avancé

Google a introduit une nouvelle fonction de recherche alimentée par l'IA, AI Mode, au Kenya, au Nigeria et en Afrique du Sud, marquant ainsi le premier déploiement de l'outil en Afrique.

AI Mode, qui s'appuie sur une version personnalisée du modèle Gemini 2.5 de Google, permet aux utilisateurs de poser des questions plus complexes en plusieurs parties et de recevoir des réponses complètes générées par l'IA. L'outil prend en charge les entrées multimodales (texte, voix et images) et est conçu pour fournir des réponses intuitives tout en mettant en évidence les liens vers les sources Web.

"AI Mode réimagine l'expérience de la recherche", a déclaré Alex Okosi, directeur général de Google Afrique. "Il permet aux utilisateurs d'explorer un plus large éventail de contenus tout en leur donnant des réponses plus claires et plus utiles.

La fonctionnalité a commencé à être déployée le 21 août et apparaît sous forme d'onglet dans Google Search et dans l'application mobile. Google explique que le système utilise un raisonnement avancé, décomposant les requêtes en sous-thèmes avant de compiler les résultats. Lorsque la confiance dans les résultats est faible, l'outil renvoie par défaut aux listes de recherche traditionnelles.

La lettre d'information de Daba est désormais disponible sur Substack. Inscrivez-vous ici pour recevoir le meilleur du paysage de l'investissement en Afrique.

Points clés à retenir

Ce lancement témoigne de l'engagement plus profond de Google en faveur de l'adoption de l'IA en Afrique. Le mois dernier, l'entreprise a annoncé un investissement de 37 millions de dollars dans la recherche sur l'IA, le soutien aux langues africaines, l'innovation du système alimentaire et la formation aux compétences numériques. En lançant AI Mode dans trois des plus grands marchés Internet d'Afrique, Google teste si la recherche assistée par l'IA peut stimuler l'engagement et élargir la diversité des sites Web visités. Cette fonctionnalité pourrait modifier la façon dont les utilisateurs interagissent avec les moteurs de recherche, en passant d'une simple question à des interactions plus exploratoires et riches en contexte. Pour les éditeurs et les startups, l'inclusion de liens web importants pourrait ouvrir des opportunités de découverte, mais des inquiétudes subsistent quant à l'impact que l'agrégation de l'IA pourrait avoir sur les schémas de trafic. Avec sa population jeune et mobile, l'Afrique offre un terrain d'essai essentiel pour le modèle de recherche de nouvelle génération de Google.