Afrique: CHAN 2025 - Madagascar élimine le Kenya aux tirs au but et file en demi-finale

Madagascar a arraché sa qualification face au Kenya ce vendredi 22 août lors de la séance de tirs aux buts (1-1/ 3-4). Les Malgaches, souvent dominés, n'ont pas plié face à des Kényans plus entreprenants et parfois malchanceux devant le but.

Le Kenya, pays hôte, part avec l'avantage du terrain. Invaincus en phase de groupes (trois victoires et un nul), les Harambee Stars se présentent avec une défense solide, avec seulement deux buts encaissés, et une attaque gonflée à bloc, avec huit buts inscrits.

Avec deux victoires, un nul et une défaite au premier tour, Madagascar a aussi des arguments pour se hisser en demi-finale. Qui va faire sauter le verrou en premier ?

Les Kényans qui commencent la rencontre sur un rythme rapide ont la possibilité d'ouvrir le score sur coup franc à peine trois minutes après le coup d'envoi. Le défenseur Aboud Omar voit son ballon dévié de peu par le mur malgache. En première période, les statistiques sont en faveur des Harambee Stars avec cinq tirs contre un. Dominateur, le kenya rentre aux vestiaires sans avoir trouvé la solution.

Dès le début de seconde période, Alphonce Omija ouvre le score de la tête au second poteau en reprenant un coup franc (48e). Finalement, Madagascar égalise sur penalty grâce à Fenohasina Razafimaro et tout reste à faire (69e). A la 80e minute, le Kenyan Marvin Nabwire a la balle du break qui termine sur la transversale.

Les deux nations qui n'arrivent pas à se départager dans le temps imparti filent en prolongation. Malgré plusieurs occasions de chaque côté, la séance de tirs au but semble inévitable. À ce jeu-là, contre toute attente, Madagascar arrache sa qualification.