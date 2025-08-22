Cote d'Ivoire: Anouanzé 2025 - La Marine ivoirienne affirme sa puissance opérationnelle

Porteur d'un message de coopération, le PHM Contre-Amiral Fadika, véritable ambassadeur flottant de la Côte d'Ivoire, a appareillé ce jeudi 21 août 2025, sous les acclamations des siens. La Base annexe de la Marine nationale d'Abidjan a servi de cadre au lancement officiel de la 3e édition de l'opération ANOUANZÉ, une campagne maritime d'envergure placée sous le signe de la coopération régionale et de la sécurité dans le golfe de Guinée.

La cérémonie a été présidée par le Vice-Amiral N'Guessan Kouamé Célestin, Chef d'État-major de la Marine nationale de Côte d'Ivoire, qui a solennellement remis l'ordre de mission aux deux navires ivoiriens engagés : le PHM Contre-Amiral Fadika et le PHM Vaillance.

Selon le Capitaine de frégate Tago Ille R., Chef des Opérations de la Marine, « le fleuron de la flotte ivoirienne, le Patrouilleur de Haute Mer Contre-Amiral Fadika, mènera sa campagne jusqu'au port de Freetown, en Sierra Leone, marquant une nouvelle étape dans l'intégration opérationnelle des marines de la sous-région. Quant au Vaillance, il effectuera des patrouilles conjointes avec un navire ghanéen ».

Une coopération régionale renforcée

Cette mission revêt une importance particulière, puisqu'elle inclura également une patrouille en profondeur conduite conjointement avec les garde-côtes libériens et sierra-léonais. L'objectif est clair : renforcer la coopération opérationnelle et le partage de renseignements afin de lutter efficacement contre les menaces maritimes transfrontalières, telles que la piraterie, la pêche illégale et les trafics illicites.

Le Chef d'État-major de la Marine nationale a exhorté les différents équipages engagés à « briller par leur dynamisme et leur professionnalisme, afin de contribuer au rayonnement de la Côte d'Ivoire ».

L'opération ANOUANZÉ s'inscrit dans le cadre d'un mémorandum signé en 2020 par les Chefs d'État-major des pays membres de la Zone F de l'architecture de sécurité maritime ouest-africaine : le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Elle illustre la montée en puissance de la Marine ivoirienne, qui met à disposition deux navires de guerre pour appuyer les pays côtiers de la zone dans la sécurisation de leurs eaux.

« C'est un symbole de la santé opérationnelle de notre outil naval, mais également un témoignage de la volonté commune de nos États de mutualiser leurs moyens pour assurer une présence navale coordonnée et dissuasive dans le golfe de Guinée, l'une des zones maritimes les plus stratégiques mais aussi les plus vulnérables du continent », a souligné le Vice-Amiral N'Guessan Kouamé Célestin.

Source : Bureau d'information et de presse de la Maine nationale