Cote d'Ivoire: Drame à Yopougon - Plusieurs baraques ravagées par un incendie au quartier millionnaire

22 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Sarah TIEMENE

Un violent incendie s'est déclaré le jeudi 21 août 2025, à 9h 45, au quartier Millionnaire, dans la commune de Yopougon. Le feu a ravagé plusieurs baraques installées sur une superficie d'environ 900 m².

Alertée, la 4e compagnie du Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm) est intervenue pour faire face aux flammes touchant de nombreuses baraques et présentant un fort risque de propagation aux habitations voisines.

Il faut rappeler que d'importants moyens ont été mobilisés, notamment un fourgon pompe-tonne et un camion-citerne de grande capacité, ce qui a permis de circonscrire les flammes.

Heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Toutefois, les dégâts matériels sont considérables.

La gendarmerie et la police se sont également rendues sur les lieux afin de sécuriser le périmètre et d'appuyer le Gspm.

Plusieurs familles se retrouvent désormais à la rue, sans abri, sans ressources et sans perspective immédiate de relogement.

La cause exacte de l'incendie reste, pour l'heure, inconnue.

