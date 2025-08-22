Cote d'Ivoire: Santé - Attécoubé bénéficie d'un don en matériel médical de 100 millions FCFA

Un don d'une valeur de 100 millions de Fcfa en matériel médical a été remis le 21 août 2025, au député-maire de la commune d'Attécoubé, Danho Paulin. La cérémonie s'est tenue en présence du donateur, Yacouba Traoré, président de l'Ong Wisconsin Medical Project, ainsi que de nombreuses couches sociales de la commune.

Ce don est destiné aux formations sanitaires urbaines d'Abobodoumé, d'Attécoubé-Plateau, ainsi qu'aux centres de santé urbains d'Attécoubé 3, d'Abidjan-Santé Village et d'Abidjan-Agban. Il est composé, entre autres, de lits électriques, fauteuils et chaises roulantes, cartons de masques, béquilles, matériel de radiologie, sondes pour les services d'urologie, blouses médicales, équipements de gynécologie, matériel de perfusion, gants, seringues, équipements de bloc opératoire, bandages et kits de soins, potences, tensiomètres manuels et chaussures orthopédiques.

Au nom des populations et du conseil municipal, Danho Paulin a exprimé sa gratitude au donateur et à ses partenaires. « Merci à la fondation de notre frère Yacouba Traoré, merci au Wisconsin Medical Project. Nous comptons sur vous pour poursuivre ce partenariat », a-t-il déclaré.

Profitant de la double cérémonie, réception du don et mise en mission des Comités de restructuration et d'équipement des quartiers (Creq), l'élu a invité les populations à rester sourdes aux appels à la violence et à demeurer des acteurs de paix, à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025. « Je voudrais terminer en souhaitant que le Tout-Puissant accorde à notre pays la paix et la sérénité. Nous devons tout faire pour préserver ces acquis », a-t-il conclu.

Représentant le directeur départemental de la santé du district sanitaire d'Adjamé-Plateau-Attécoubé, Doumbia Issoumaila a salué à sa juste valeur ce partenariat entre la mairie et l'Ong donatrice. « Ces équipements viendront renforcer significativement la capacité opérationnelle de nos établissements, améliorer la qualité des soins et répondre plus efficacement aux besoins croissants des populations », a-t-il assuré, avant de promettre que le matériel sera utilisé avec soin et dans l'intérêt exclusif des usagers. Il a également exprimé le voeu de voir se concrétiser le projet de transformation de la formation sanitaire urbaine d'Attécoubé en hôpital général.

Pour sa part, Yacouba Traoré, président de l'Ong donatrice, a indiqué que cette cérémonie va bien au-delà de la simple remise de matériel. Selon lui, elle symbolise une promesse de partenariat durable, d'appui technique et de collaboration continue.

« Mon équipe et moi sommes conscients des défis de santé auxquels fait face le maire d'Attécoubé. Nous réitérons notre engagement à l'accompagner dans la consolidation de sa politique de commune-famille, qui renforce les liens sociaux dans sa zone de compétence », a-t-il affirmé.

La cérémonie a également été l'occasion de mettre à l'honneur le jeune Yacouba Diakité, lauréat du Prix d'excellence 2025 du meilleur talent numérique et technologique. Il bénéficiera d'une bourse de la mairie pour poursuivre ses études en France cette année.