Cote d'Ivoire: Sortie d'album - Joe Pata présente « Le Défi »

Installé à Ottawa (Canada), l'artiste musicien ivoirien Ulrich Gandé alias Joe Pata, est actuellement sur les bords de la lagune Ébrié pour la promotion de son nouvel album intitulé « Le Défi ».

Après la sortie de l'oeuvre de 16 titres sur le sol canadien, il a choisi cette période estivale pour la faire découvrir au public ivoirien. Véritable nectar acoustique, l'album est un voyage dans l'univers des sonorités afro pop, soul music et Rnb...

« Je fais de la variété musicale. Et mon style de musique est accessible à tout le monde. Mon album a été bien reçu par le public canadien, particulièrement celui d'Ottawa. Je viens maintenant à la conquête du public ivoirien. C'est un défi pour moi de me faire adopter par les mélomanes de mon pays », a laissé entendre Joe Pata.

Il a annoncé un show dédicace ainsi qu'une série de prestations dans des clubs d'Abidjan. Pour la réalisation de cette production musicale, il s'est attaché les services de Jérémie Merrick, musicien de renom et enseignant de musique.

En plus des scènes de festivals de Montréal et d'Ottawa, accompagné par son groupe de rock Zekoul, il donne des spectacles dans les clubs les plus huppés de la nuit montréalaise. Il joue à la percussion et à la batterie. La carrière de Joe Pata débute à Abidjan, dans les années 80.

Quand il arrive à Paris, une décennie plus tard, sa rencontre avec Bamba Yang sera déterminante. Ce dernier décéléra en lui le talent de chanteur, l'encouragera et le coachera, avant que l'artiste ne s'envole pour le Canada.