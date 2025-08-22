Togo: Record en cuisine

L'aventure culinaire hors norme de la cheffe togolaise Laurence Assignon s'est achevée avec succès jeudi, après 275 heures passées en cuisine, soit 13 jours de marathon non-stop.

Partie le 10 août avec un objectif initial de 192 heures, elle a largement dépassé ce cap, établissant ainsi un nouveau jalon dans la course au Guinness World Records du plus long marathon de cuisine en solo.

Avec cette performance, elle dépasse l'exploit de l'Ivoirienne Eudoxie Kouablan, détentrice du précédent record avec 10 jours d'endurance culinaire.

Pendant toute la durée du challenge, la cheffe a mis à l'honneur la gastronomie togolaise, en préparant et servant gratuitement des plats traditionnels tels que ayimolou, pâte, haricot ou encore des mets à base d'igname, trois fois par jour.

Lancée comme un défi personnel, l'initiative a rapidement pris une dimension nationale. Le soutien est venu de toutes parts : population, secteur privé, institutions, sans oublier l'appui du gouvernement et du système des Nations unies. Propriétaire du restaurant Les 2A à Lomé, Laurence Assignon a su rallier autour de sa performance une forte adhésion populaire.

Si le record est déjà salué au niveau national, il reste maintenant à obtenir l'homologation officielle.

L'équipe de la cheffe a documenté chaque étape du marathon, conformément aux critères stricts imposés.

Le Guinness World Records (anciennement Guinness Book of Records) est l'autorité mondiale officielle qui recense et homologue les records du monde dans des milliers de domaines : sports, arts, sciences, exploits humains, nature, technologie, etc.

Créé en 1955 à l'initiative de la brasserie Guinness, il est devenu un référentiel mondial des performances exceptionnelles.