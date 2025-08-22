Afrique: RDC, Grands Lacs - Faure Gnassingbé consolide sa médiation avec l'appui de l'Angola

22 Août 2025
Togonews (Lomé)

Faure Gnassingbé a rencontré vendredi à Yokohama (Japon), une importante séance de le président angolais João Lourenço, par ailleurs à la tête de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA).

Au coeur de cet échange figuraient les enjeux cruciaux de paix, de sécurité et de développement sur le continent africain. Les discussions ont porté une attention particulière à la situation préoccupante dans la région des Grands Lacs, notamment dans l'Est de la République Démocratique du Congo (RDC).

João Lourenço a renouvelé son plein soutien au mandat de médiation confié par l'Union africaine à Faure Gnassingbé, dans le cadre du processus de sortie de crise en RDC. Il a salué les efforts continus du médiateur et les démarches engagées en faveur d'une résolution durable du conflit, fondée sur le dialogue, la coopération régionale et la souveraineté des États.

M. Lourenço assurait cette médiation avant de passer le relais au leader togolais.

Un accord est censé mettre fin au conflit entre la RDC et le Rwanda accusé de soutenir les rebelles du M23 dans l'est du Congo.

Des progrès ont été réalisés sous les auspices de l'UA, des Etats-Unis et du Qatar, mais la paix n'est pas encore au rendez-vous.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.