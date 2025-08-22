Togo: Nouveau soutien logistique pour la lutte contre les maladies tropicales

Le Togo a renouvelé sa collaboration avec la Fondation espagnole Anesvad et l'Association allemande de lutte contre la lèpre et la tuberculose (DAHW), deux partenaires clés engagés dans la lutte contre les maladies tropicales négligées à manifestation cutanée (MTN-MC).

Depuis 2018, les deux organisations appuient le Programme national des MTN à travers un projet dénommé : « Appui à la lutte intégrée contre l'ulcère de Buruli, la lèpre, le pian et les autres MTN à manifestation cutanée au Togo ». Ce programme, déployé à l'échelle nationale, évolue par cycles de 12 à 18 mois et s'inscrit dans une approche intégrée de santé publique.

En 2022, le ver de Guinée a été éliminé comme problème de santé publique, après avoir longtemps sévi dans le district de Haho. Autre avancée notable : l'élimination de la filariose lymphatique en 2017, responsable de complications graves comme les éléphantiasis et les hydrocèles.

L'engagement d'Anesvad et de la DAHW s'inscrit dans une logique de coopération à long terme, fondée sur la formation, l'équipement, la collecte de données fiables et la mobilisation communautaire.

Le Togo, qui a fait de la santé publique un levier de développement, mise sur ces partenariats techniques pour accélérer l'élimination des MTN, et atteindre les objectifs fixés à l'horizon 2030.