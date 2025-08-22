Togo: Nouveau soutien logistique pour la lutte contre les maladies tropicales

22 Août 2025
Togonews (Lomé)

Le Togo a renouvelé sa collaboration avec la Fondation espagnole Anesvad et l'Association allemande de lutte contre la lèpre et la tuberculose (DAHW), deux partenaires clés engagés dans la lutte contre les maladies tropicales négligées à manifestation cutanée (MTN-MC).

Depuis 2018, les deux organisations appuient le Programme national des MTN à travers un projet dénommé : « Appui à la lutte intégrée contre l'ulcère de Buruli, la lèpre, le pian et les autres MTN à manifestation cutanée au Togo ». Ce programme, déployé à l'échelle nationale, évolue par cycles de 12 à 18 mois et s'inscrit dans une approche intégrée de santé publique.

En 2022, le ver de Guinée a été éliminé comme problème de santé publique, après avoir longtemps sévi dans le district de Haho. Autre avancée notable : l'élimination de la filariose lymphatique en 2017, responsable de complications graves comme les éléphantiasis et les hydrocèles.

L'engagement d'Anesvad et de la DAHW s'inscrit dans une logique de coopération à long terme, fondée sur la formation, l'équipement, la collecte de données fiables et la mobilisation communautaire.

Le Togo, qui a fait de la santé publique un levier de développement, mise sur ces partenariats techniques pour accélérer l'élimination des MTN, et atteindre les objectifs fixés à l'horizon 2030.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.