Congo-Kinshasa: « Quatre ans d'état d'urgence ont aggravé la situation », affirment les prêtres de Bunia

Kinshasa — « Les violences continues mettent en danger notre province », affirment 76 prêtres du clergé régulier du diocèse de Bunia, dans une déclaration publiée le 20 août. Bunia est la capitale de l'Ituri, province de l'est de la République démocratique du Congo, en proie aux violences commises par différents groupes armés et placée en état de siège depuis mai 2021 (avec la province voisine du Nord-Kivu, voir Fides 7/5/2021).

Malgré les larges pouvoirs que cette mesure confère à l'armée, les violences et les meurtres continuent d'être commis contre les civils, sans épargner les communautés catholiques. Le dernier incident en date est la profanation, dans la nuit du 19 au 20 août 2025 à Bunia, de la Propédeutique Saint Kizito par des hommes armés qui ont ouvert le tabernacle, jeté à terre les hosties consacrées, brisé les vitres des fenêtres et menacé les prêtres présents. La profanation a eu lieu « malgré les patrouilles musclées des forces de l'ordre dans le quartier », affirme la déclaration. La reprise des célébrations eucharistiques dans l'église, comme le prescrit le droit canonique de l'Église catholique, sera subordonnée à la célébration d'une messe de réparation présidée par l'évêque de Bunia.

Les incidents les plus graves ont été l'attaque des miliciens du CODECO le 21 juillet contre la paroisse Saint Jean de Capistran à Lopa (voir 23/7/2025) et l'attaque sanglante des islamistes de l'ADF dans la nuit du 26 au 27 juillet contre la paroisse de la Bienheureuse Anuarite à Komanda, où près de 50 personnes ont été tuées et au moins 40 jeunes ont été enlevés (voir 28/7/2025).

« La crise s'est étendue à Nizi, Iga Barrière, Tchomia, Nyamamba et Boga, causant des déplacements massifs des populations à la recherche de lieux sécurisés et sécurisants », souligne la déclaration.

Les prêtres diocésains critiquent l'inefficacité des forces de sécurité « souvent justifiée par la minimisation et la banalisation de la situation en utilisant des concepts tels que provocation, représailles, pointant des jeunes du milieu comme auteurs de cette insécurité », un fait qualifié d'« inadmissible ».

Pire encore, selon le clergé diocésain de Bunia, « les agents de l'ordre et de sécurité, à l'instar et avec les miliciens, se livrent à des tueries, des érections des barrières illégales, des arrestations arbitraires même de mineurs, des pillages de biens des paisibles citoyens déjà meurtris».

Dans leur déclaration, les prêtres du diocèse de Bunia dénoncent également ce qu'ils qualifient de « diffamation et menaces verbales » à l'encontre de l'Église par les autorités militaires qui gouvernent l'Ituri. Selon la déclaration, les autorités accusent l'Église d'« héberger » des membres de la milice de la Convention pour la révolution populaire (CRP). Rejetant ces accusations, les prêtres affirment qu'« il est clair que l'Église catholique, à cause de sa mission prophétique, est devenue une cible, parmi tant d'autres, des attaques orchestrées par l'Etat de Siège, responsable de tout ce drame, lequel Etat de Siège opère en complicité criminelle avec le CODECO ». Ce groupe est responsable de l'attaque de la paroisse Saint Jean de Capistran à Lopa, commise avec la complicité de soldats des forces armées régulières.

Selon les prêtres, l'état d'urgence « a visiblement et gravement échoué à imposer la paix, qui était sa mission première et essentielle. Au contraire, sous son règne, les groupes armés se sont non seulement multipliés, mais aussi renforcés en hommes et en armes.».